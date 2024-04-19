凱銳林傳凱汽車後座娛樂小巨人　揮別陰霾！目標明年集團營收百億

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林傳凱說，這都要感謝父母親願意相信自己，敢放手讓孩子闖一片天！他回想起當初家裡從液晶面板要切入車用市場時，就是看準延續華映在面板產業的優勢，客戶有什麼需求或客製化，「只有我叫得動面板廠」，畢竟華映曾是台灣「顯示器王國」的推手，也曾是面板五虎之一。只是，萬事起頭難，要切入驗證時間長、門檻較高的車用領域，凱銳還是新手。
「公司本來就小，自己跑客戶最有效率」為了可以見到客戶高層，林傳凱選擇親力親為，三天兩頭就飛到國外拜會客戶，所謂見面三分情，雖然客戶標準還是很高，但終於肯給凱銳機會，直到2013年在合作伙伴、美國電子大廠Voxx指導下，雙方合作擊敗勁敵日本松下（Panasonic），搶下北美Nissan的後座娛樂系統訂單，凱銳就此一戰成名，也打進原本很排外的日本市場。
「Panasonic很驚訝為什麼輸給小公司，於是雙方見了面談一談，沒想到對方說『我做不贏你，那我們來當夥伴』」，林傳凱不僅打下勝仗，還把競爭對手變客戶，直到現在都維持很好的關係，同時也因為「客戶一個介紹一個」業績蒸蒸日上，2022年推出與美國Amazon合作導入車用Fire OS系統，成功坐穩高級車娛樂領導品牌。
凱銳目前合作的車廠就包含了藍寶堅尼、賓利、保時捷、奧迪、福特等，後座娛樂系統出貨量達全球3成以上，成為汽車後座娛樂全球市佔前三大。而今年凱銳參與2024台北國際車電展，除了展示與Amazon最新合作的Fire TV系統、車規前裝行車紀錄器、先進輔助駕駛系統、智慧座艙及自我品牌Vigorplus+ 汽機車外，林傳凱也秀出今年才剛推出的智慧能源解決方案、高階車用氣氛燈，同時透露鎖定飛機後座影音娛樂系統，由於價格非常有競爭力，因此吸引許多飛機製造商洽詢，跨入航空業成為公司很大的里程碑。
林傳凱指出，原本車用產業算是長期非常穩定的事業，去（2023）年上半年業績也非常好，但去年中遇上美國車廠大罷工，以及日本豐田旗下子公司大發工業「衝撞安全測試」造假，使公司這一年來業績都不太好看，但從今年開始到明年相關負面因素一一排除，再加上新經營的汽車智慧充電、高階氣氛燈與飛機後座影音娛樂系統，相信將增添不少柴火。
林傳凱也透露，今年行車紀錄器事業接到歐洲最大車廠的案子，量非常大，目前正在驗證階段，預計今年年底產品會出來，明年開始貢獻營收，屆時高雄廠不僅會產能滿載，也還會再多一條產線，才有辦法應付客戶需求。再加上美國如果開始降息將刺激消費，展望今年到明年將逐漸揮別陰霾，年底也計畫送件上市，預估營收將逐漸恢復健康正軌，樂觀看待未來表現，目標明年集團營收突破百億元大關。
至於怎麼看汽車後座影音娛樂的趨勢？林傳凱觀察，面板會越做越大，現在凱銳已經有10吋的規格，但客戶都在問有沒有12、13、14吋，只是他也強調這得要兼顧視覺感官體驗與撞擊測試。再來，就是新世代重視影音串流以及短影音，如何在很短時間把內容獻給後座的乘客，應該是未來後座影音娛樂的亮點。
詢問林傳凱從創業開始到現在，最辛苦是什麼？他說沒有一件事情是簡單的，為了要談訂單，他大多親自出馬、三天兩頭飛國外，疫情後為了填補美國罷工空缺的營收，更是馬不停蹄到處拜訪掌握機會，難免疏於與家人和孩子們的相處，所幸家人們都能體諒，太太與小姨子華語歌壇天后蔡依林也常幫忙照顧孩子，感謝一路上許多貴人相助。