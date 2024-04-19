舒淇罕見告白馮德倫！歡慶48歲生日趴 「羞曬親親照」甜喊愛你
性感女星舒淇16日迎來48歲生日，今（19）日凌晨她曬出老公馮德倫為她準備派對的照片，同時也慶祝兩人結婚週年紀念日，舒淇罕見放閃甜喊「LOVE U」，還PO出兩人的接吻照，羨煞不少人，不到1小時就超過4萬人朝聖，網友看到後直呼「感謝你們讓我相信這個世界還有愛！」
記者薛羽彤／綜合報導
舒淇今日凌晨在社群上PO出多張與老公馮德倫的合照，寫上「感謝你這麼多年的包容與陪伴，謝謝你為了今天所布置的一切，想說的話太多 ～ 謝謝你，謝謝你，謝謝你～結婚週年紀念日快樂唷。LOVE U」，其中還有兩人啾啾親嘴照，讓人看了害羞又甜蜜，馮德倫也以寫著「I know」的動圖回應老婆。
照片中，兩人換上中式喜服一起倒香檳塔，馮德倫還在現場打鼓、彈吉他表演，慶祝舒淇的生日以外，今年也是兩人結婚8周年。夫妻倆的好感情羨煞旁人，網友看到後紛紛表示，「一個男孩能記得周年紀念日已經很難得了，祝女神永遠幸福」、「好喜歡你們放閃」、「真的是嫁給了愛情」。
據悉，馮德倫為了舒淇親自剪輯兩人相識24年愛情生活VCR，派對上還邀來眾多好友，包含蕭敬騰、任賢齊、林心如、楊謹華、林熙蕾、許茹芸等大咖。馮德倫在派對上告白舒淇，表示老婆永遠是他心目中的女神。
事實上，馮德倫於16日當天已先在IG上傳兩張舒淇的青澀照，只見舒淇綁著單邊馬尾，化上較為復古的妝容，身穿有年代感的斜肩上衣、漆皮短裙，裸露左邊香肩和白玉美腿，擺出羞澀的表情；另一張則是招牌厚唇微張，馮德倫寫下：「有誰看到我老婆嗎？今天是她生日。」舒淇也現身回應：「算盤已備好...」要馮德倫回家等著跪算盤。
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