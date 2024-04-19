最高警報！印尼火山噴發疏散逾萬人、機場關閉 恐有海嘯風險
位於印尼北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado，也稱美娜多）以北100多公里處的魯昂火山（Ruang volcano）近日頻頻發生地震，自本週三開始已至少大規模噴發5次，印尼國家災害管理局（BNPB）發布最高級別警報，並擴大活動禁區與疏散範圍，印尼火山和地質減災中心並警告，如果山體部分塌陷墜入海中，甚至不排除有引發海嘯的危險，呼籲警戒地區的居民盡快撤離。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，印尼當局已將魯昂火山的警戒狀態提升至最高級別，活動禁區也從火山口4公里半徑處擴大到6公里，超過1萬1000名居民被告知需盡快離開，已知有數位居民，因被火山噴出的碎石或石塊擊中而受傷。
由於火山灰持續噴發至空中，危及飛行安全，位於萬鴉老的薩姆·拉圖蘭吉國際機場（Sam Ratulangi Airport，或稱做萬鴉老國際機場），週四被迫暫時關閉。
印尼國家減災機構發言人穆哈里（Abdul Muhari）警告，火山爆發的風險包括部分山體可能塌陷入海並引發海嘯，如此一來，火山東部的塔古蘭當島（Tagulandang Island）也可能會有危險，島上的居民亦被告知須撤離。報導提到，居民將被轉移到蘇拉威西島上最近的城市萬鴉老，乘船需要6個小時。