自爆叔叔二戰失蹤「疑被食人族吃掉」！拜登發言遭官方資料打臉

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然而，五角大廈戰俘暨失蹤官兵確認署（Defense POW/MIA Accounting Agency, DPAA）的紀錄顯示，1944年5月14日，一架載有3名機組人員和乘客芬尼根的A-20飛機，從洛斯內格羅斯島的莫莫特機場起飛，飛往新幾內亞納扎布機場，因不明原因迫降在新幾內亞北部附近的海域，2個發動機在低空時發生故障，機頭撞入水面而失事，與拜登所說的被擊落不符。
此外，DPAA的紀錄也提到，除了在墜機事件中喪生的3名男子外，還有1名機組人員倖存並被路過的船隻救起，事後的空中搜索並沒能發現失蹤機組人員的下落， 拜登的叔叔芬尼根，至今都無法與戰後從該地區找到的任何遺骸聯繫起來，仍然下落不明。
當被問到拜登是否「美化」了叔叔的故事時，白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）沒有回應有關食人事件的準確度問題，只說拜登很以叔叔為榮。有分析認為，拜登之所以自曝家族歷史，是為了強調家族為美國做出的犧牲，並以此抨擊對手川普（Donald Trump）曾對陣亡軍人的負面言論，不久前曾有川普的前助手爆料，川普在2018年擔任總統期間，曾說已故美軍是「笨蛋」和「失敗者」，引發包含拜登在內的人不滿，認為川普對殉職軍人不敬，沒有資格擔任總統。