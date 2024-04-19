桃園、石門今再停灌一天引發質疑！專家：應替農民另找水源

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日水情吃緊，因應水情提醒亮綠燈，尤其石門水庫水位、蓄水雙降，引起竹科缺水焦慮，昨日北台灣下起及時雨，蓄水大進補，從蓄水量4980萬噸回升至5043.76萬噸，蓄水率也從24.3%增達24.57%，水位上升23公分。而截至今日早上6點，石門水庫蓄水量來到5059.01萬頓，蓄水率達到24.6%。
中央大學土木系特聘教授吳瑞賢昨日受訪表示，石門水庫發完電的水會先留在後池，再往下送到石門大圳供應各類用水，基本上不會浪費，無須過度擔心。
不過吳瑞賢指出，政府直到乾旱發生後，才開始調度埤塘和河川水源，動作太晚，每年春耕時水庫的水也直接供灌「放好放滿」，每次都像在賭博，結果這幾年氣候變遷加劇，手氣越來越差，導致每年都在擔憂水情。吳瑞賢認為「水庫本來提供農業用水的部分，應該想辦法不要用。」，政府應設法將水庫的水留在水庫裡，再另外幫農民找水源，除提早調度河川用水，也應適度開放農民抽地下水灌溉。
吳瑞賢也直言地下水長期被汙名化，其實台北、台中等城市地下水位都太高，反而對土壤液化潛勢不利，中央大學也發現，桃園沿海地下水出流現象強勁，每年出流量多達1億公噸，相當半座石門水庫容量，這些水抽出來都不會有問題，儘管這些投資可能久久才用到一次，但發生問題時，得到的效益就是百倍。
吳瑞賢坦言，水庫的水若不作為農業用水，可能會引發反彈，農民要抽地下水可能也要額外付電費等成本，但為減少缺水風險，政府應對農民說明並好好補償，「農水署不可能出面處理這些事情，但政府高層要重視。」