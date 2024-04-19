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股東紀念品「今年最強不是中鋼了」！股民爽領這2間：水準真的高

▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）
▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）

記者張嘉哲/綜合報導

中鋼股東紀念品已經不是最強了！過去一直被股民笑稱中鋼是「被鋼鐵業耽誤的紀念品商」，原因是每年中鋼所推出的股東紀念品都是具有實用性、設計感也非常不錯，讓125萬廣大的股民好評不斷。然而，近幾年不讓中鋼專美於前，許多上市櫃公司的股東紀念品也越來越優化，以今年來說包括聯電的「咖波聯名隨行杯」以及永豐金的「豐收椅」都備受關注，讓股民大讚：「水準真的高」、「實用度更勝中鋼」。

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在中鋼股東紀念品日前公布之後，就有不少網友在PTT討論：「每年大家都說中鋼的股東紀念品很讚，但沒在做菜的我，砧板組我還真的是用不太到，反倒是聯電的咖波隨行杯也太可愛了吧？大家最喜歡今年哪家的股東紀念品？」、「中鋼的砧板組看起來很不錯，好奇看了其他家的，除了一堆超商35元禮券外，永豐金有送豐收椅耶，感覺適合野餐、露營可以帶出門那種」。

▲中鋼公司今(113)年度股東會紀念品為不鏽鋼砧板組。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司今年度股東會紀念品為不鏽鋼砧板組，強調是戶內外都可以使用的生活良品。(圖／中鋼公司提供)
貼文曝光後，不少有買股票的股民也熱烈討論「聯電去年就咖波了！沒想到今年也是咖波，超級可愛的」、「聯電的聯名系列超讚的！今年又可以領咖波的杯子好開心」、「永豐金的椅子實用度今年大於中鋼吧，沒在做菜的也是拿回家供著」、「大魯閣今年也不錯，一堆折價券」、「聯電的咖波隨行杯真的超可愛，好適合拿去超商買咖啡」、「永豐金椅子好期待長怎樣，希望可以帶去露營那種」。

不輸給中鋼砧板組！聯電咖波聯名隨行杯、永豐金「豐收椅」被讚爆

中鋼日前公佈了自家今年的股東紀念品，就是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，強調是戶內外都可以使用的生活良品，砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，主打材質是溫度-10°C至110°C食材都可使用，對於家裡有在煮菜的人來說，實用度非常的高。

然而不讓中鋼專美於前，受到大批年輕人目光，晶圓代工廠「聯電」從去年開始就走療癒文青路線，繼去年推出「UMC X 咖波聯名限定愛地球碗組」之後，聯電今年延續同樣風格，要送給股東們「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」，超可愛造型讓人羨慕聯電股民；除此之外還有「永豐金」今年紀念品推出「豐收椅」，是一個傾向是走露營風的椅子，讓不少股民超嗨非常期待椅子實體的樣子。

▲2024年聯電股東會紀念品出爐！今年延續去年咖波聯名，推出「永續隨行杯」。（圖／聯電提供）
▲2024年聯電股東會紀念品出爐！今年延續去年咖波聯名，推出「永續隨行杯」。（圖／聯電提供）
股東紀念品領取規則各家不同！查詢網站一次看

然而，每一家的股東紀念品能夠領取的資格以及規則都不太相同，最重要的就是想要領取股東紀念品，就必須在「最後過戶日」成為該公司股東，而包括股東會的「開會通知」、「最後過戶日是何時」、「注意事項」、「紀念品領取資格」都會放到「公開資訊觀測站」的網站上面。

《NOWnews》記者實際查詢「聯電」以及「永豐金」兩家的股東會的相關資料，發現像是「聯電」就有清楚寫下「持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品」；而「永豐金」則是「股東持股不限股數，均予發放紀念品」，意即即便是零股的散戶，也能夠領到實用的豐收椅。

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▲公開資訊觀測網上都會放上各家的上市櫃公司的資料，像是最近的股東會注意事項公告。（圖/公開資訊觀測網）
再仔細看兩家的「最後過戶日期」也已經超過時間，今年還沒有持股的民眾，就不能領到這兩樣紀念品，股民們可以善加利用「公開資訊觀測站」的網站做資料查詢，才不會損失自己的權益哦！

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