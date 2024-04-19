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《康熙來了》試卷陳漢典信心滿滿！分數出爐蔡康永笑瘋：捨身救我

▲陳漢典（右）也來做《康熙來了》試卷，沒想到分數比蔡康永還低，蔡康永看到後笑說：「捨身救我，實在感動。」（圖／陳漢典臉書）
▲陳漢典（右）也來做《康熙來了》試卷，沒想到分數比蔡康永還低，蔡康永看到後笑說：「捨身救我，實在感動。」（圖／陳漢典臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

《康熙來了》自2016年停播至今已經8年，仍能看節目片段在網路上流傳，可見不少觀眾對節目相當懷念。近日，有網友特別製作一份考卷來測試鐵粉，連主持人蔡康永也來參戰，結果只拿到28分，身為主持人之一的陳漢典也加入考驗，結果只有24分，笑說：「我原本是看了蔡康永哥的分數，才信心滿滿的接受測驗，結果我真的對自己太有自信了。」

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▲小S、蔡康永新節目遭下架。（圖／翻攝自臉書 , 2018.04.20）
▲小S（左）、蔡康永主持的《康熙來了》，是許多觀眾心中的回憶。（圖／翻攝自臉書）
網路上近日流傳一份《康熙來了》的測驗卷，評斷你是否為忠實觀眾。主持人蔡康永17日曬出自己的分數28分，氣喊「好啊，那就全班都不要畢業啊！要不要我把考卷吞下去？」不少人紛紛點名主持人小S、陳漢典也來寫試題。昨（18）日陳漢典曬出自己測試完的分數，僅24分比蔡康永還低，他笑說：「我原本是看了蔡康永哥的分數，才信心滿滿的接受測驗，結果我真的對自己太有自信了，我相信小S姐隨便寫都比我高分。」

▲陳漢典考得比蔡康永還低分。（圖／陳漢典臉書）
▲陳漢典考得比蔡康永還低分。（圖／陳漢典臉書）
蔡康永看到後轉發陳漢典動態，笑說上次陳漢典得金鐘獎時提到他，不得不發他的照片以示鼓勵，「本來以為那次之後，短期內可以不再提到他⋯但今天發現他捨身救我、實在感動！必須轉發漢典的發文，以表謝意 。」對於陳漢典幫忙墊底，蔡康永表示「這不叫情義，什麼叫情義⋯」

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