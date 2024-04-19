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1年創50億效益！高雄「演唱會經濟」發燙　黃暐瀚點出關鍵1原因

▲高雄「演唱會經濟」發燙，去年創下近50億元效益，今年又有多名國外天王、藝人天后級藝人登台。（示意圖／資料照片）
▲高雄「演唱會經濟」發燙，去年創下近50億元效益，今年又有多名國外天王、藝人天后級藝人登台。（示意圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

高雄「演唱會經濟」發燙，去年創下近50億元效益，今年又有多名國外天王、藝人天后級藝人登台。資深媒體人黃暐瀚分析，高雄演唱會經濟成功，最關鍵因素為「環保選擇」，直呼「唱起來，人進來，高雄發大財！」

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黃暐瀚昨（18）日晚間在臉書發文表示，過去立法院長韓國瑜選高雄市長時曾有金句：「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」！現在的高雄市長陳其邁，徹底落實「人進得來」，狂辦演唱會，吸引世界各國的巨星到高雄，也把歌迷都帶到這裡，人一來，高雄真的發大財！

黃暐瀚說，媒體分析成功的原因，包括高雄市政府用「場租零元、門票不抽成」的方式吸引國際巨星，等於「犧牲小錢、賺來大錢」！以及過去幾年台灣可以容納4萬人以上的大場地，只有高雄國家體育場（世運主場館），台北沒有（大巨蛋今年才啟用），所以國際級的演唱會，才會在高雄一場接一場。

黃暐瀚分析，「場租免費」、「滿足巨星條件」、「各式場館多」、「交通方便」、「住宿方便」、「吃喝方便」，是一般媒體討論這幾年高雄「演唱會經濟學」的主要角度，其實，還有一個關鍵的「隱藏因素」，讓很多國際天團，決定到高雄。那就是「環保選擇」。

他說，科學雜誌「科技新時代 Popular science」研究發現，英國的演唱會一年大約產生44萬噸溫室氣體，相當於路上行駛8萬8000輛汽車。為了減少排碳， 2021年12月「索尼、環球、華納」三大唱片集團聯合簽署發佈「音樂產業氣候公約 Music Climate Pact」，承諾排演唱會要碳減少。

黃暐瀚說，高雄國家體育場的場館屋頂，是由8000多片太陽能板組成，可發電100萬瓦，足以供給演唱會7成以上的電力，英國天團coldplay會選擇到高雄，不是因為「場租減免」，而是「減碳達標」。

黃暐瀚表示，綜合以上理由，陳其邁市長，成功的將高雄打造成全台灣演唱會最多的城市！吸引了歌迷，滿足了旅宿、活絡了經濟、帶動了觀光。之所以民調滿意度能夠高達8成，其實就是因為陳其邁，讓高雄市民，充滿自信，感到滿足。

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