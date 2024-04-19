24萬股東看過來！彰銀每股配0.87元、飆7年高 現金殖利率上看3%
銀行股去年獲利表現亮眼，不少銀行都拉高股利配發率，彰化銀行昨（18）日董事會通過，配發股利每股0.87元，配發水準創下近7年新高，其中現金股利0.55元、股票股利0.32元，創下7年來新高，以昨日收盤價17.7元來計算，現金殖利率約達到3%。
記者陳郁柔／台北報導
彰銀昨日通過股利政策，將每股配發0.87元股利中，每股配0.55元現金是與2023年持平，續追平四年來高點，但配股卻一舉來到每股0.32元，比去年每股多配了0.07元股票，等於是透過盈餘轉增資、強化自有資本。本次彰銀配息政策，股利配發率72.5%，總計將發出現金股利59.72億元、股票股利3.47億股。
彰銀副總王淑芳說，增加配發股票、強化自有資本，是為了支撐業務成長所需，尤其彰銀今年要設海外據點，資本適足率比率需要拉高，多配一點股票、保留多一點資本，有多少資本才能做多少生意。
彰銀2023年稅後盈餘新台幣129.82億元，年增18.33%，相較2020年更呈翻倍成長，每股稅後盈餘（EPS）成長至1.20元，資產規模與淨值逐年提升，逾放比更連續3年皆維持下降趨勢，自2020年高峰0.38%，到今年2月更下降為0.17%，覆蓋率較去年同期成長55.31%，資產品質明顯提升，並可望將成長動能延續至今年的經營表現。
此外，彰銀今日也公告董事會通過決議盈餘轉增資發行新股案，發行總金額為34億7465萬3740元、普通股3億4746萬5374股，每股配發0.032股。