今日「穀雨」節氣到！由來、節氣禁忌、開運秘訣　財神爺也來敲門

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命理專家楊登嵙表示， 2024年4月19日22點01分進入「穀雨」的節氣，雨量非常豐沛，加上農夫們剛好又忙完春耕，稻田裡的秧苗也正需要豐富的雨水來滋養，於是將這時節命名為「榖雨」。
「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨節氣的到來意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長，天氣溫和，雨水明顯增多，是農作物生長發育最好的時節。
「穀雨」節氣禁忌
1、戒暴怒：穀雨日天氣忽冷忽熱因此疲氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。
2、不宜減衣物：穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。
3、注意除溼：穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。
4、傳染疫情變多：穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。
「穀雨」節氣開運秘訣
1、飲用穀雨茶：漸增的雨水，開始促進穀類、農作物的生長，這時通常是梅子採收的季節，也是採茶製茶的好時機，習俗上多會趁這個時候摘採新鮮嫩芽的茶葉，製成「穀雨茶」，滋味特別鮮濃，喝穀雨茶還有清火明目、保平安的效果。
2、食補養生：這時的飲食，可以適當補充健脾、除濕與補血益氣的食物，如蓮藕、蓮子、山藥、紅豆、薏仁、冬瓜、白蘿蔔、木耳、海帶等，在季節轉換時，調養脾胃最好。
3、走穀雨：過去有「走穀雨」習俗，可開始活動身體，靠運動加強代謝，到郊外旅遊、親近大自然，據說有驅除疾病的作用。
除了飲食、穀雨茶、走穀雨外，穀雨時節也推薦「穀雨三朝看牡丹」，到戶外賞花淨化身心靈磁場，也可跟著農曆三月瘋媽祖的「迎媽祖」活動，拜拜、繞境來開運。
「穀雨」節氣4星座受財神爺眷顧
1、處女座：可能是因為周圍人的偏見，所以處女座之前的工作有點不順利，但是不用擔心，在未來的一個月裡面，處女座一定可以改變這個局面，因為處女座得到了財神的眷顧，可以在事業上面逆襲改變，有一個更好的發展。
2、天秤座：未來的一個月時間裡面，天秤座有一個非常好的機會，而且會看到好的投資項目，並且還會有貴人的相助，在加上財神的眷顧，天秤座一定可以逆襲成功，在事業上面飛黃騰達 。
3、巨蟹座：在未來的一個月裡面，在工作和生活中，巨蟹座會把所有的難題都解決掉，因為有了財神爺的眷顧，所有的困難都不再是困難，長官也會對巨蟹座刮目相看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。