震災警訊頻傳　黃偉哲要求強化基層防災整備量能

臺南市政府為持續加強基層災防量能，每年汛期前由災害防救辦公室邀集相關局處，至台南市37區公所進行災防業務聯合督考，且自403震災後，臺灣各地發生超過900次地震，面對難以預期的震災及各種災害威脅，市長黃偉哲期能透過跨局處業務督考及經驗交流，逐步強固災防金字塔，推動韌性家園再升級。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，市府災防考核依人口數將各區公所分為甲、乙、丙三組，由災防辦、民政局、消防局、水利局、社會局、衛生局、環保局及警察局，於汛期前至37區公所實地進行跨局處聯合督考，針對區公所災防工作各項業務重點成果進行評核，並由區長兼指揮官進行年度災防業務簡報，同時與基層災防團隊進行意見及經驗交流，加強雙向溝通，打造韌性城市災防安全網。
市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，有別於以往首行全面數位化資料審查，除大幅提升考核效率外，也大量減省紙張印刷，進一步減少碳足跡，而各區公所在減災規劃、防災整備、清淤疏濬、災情預警、通報應變、公私協力、社區動員與災後復原均積極結合地方特色，展現豐富多元的創新成果，基層災防人員的努力有目共睹。
市府災防辦執行秘書王雅禾強調，403震災後，市府持續加強大規模震災的疏散避難及收容安置整備，推動「自助、互助、公助」的防災觀念，也呼籲民眾應審慎評估住宅地震保險的需求。
王雅禾也特別感謝各區公所積極配合市府政策，包含動員防災士、運用淹水感知器、空拍機及各式智慧型裝置，讓災防考核在汛期前順利圓滿完成，期能透過與時俱進的災防整備與督考，持續為守護市民身家財產安全共盡心力。