桃園連3天停電惹怨 蔡英文臉書被灌爆：要不要為錯誤政策道歉？
桃園地區連續3天發生多起停電事故，引發民怨，桃園市長張善政更怒批「上樑不正下樑歪」，批評總統蔡英文過去8年能源政策錯誤，導致台電財務吃緊、基礎設施維修不到位。桃園市議員凌濤也砲轟政府能源政策失靈，台灣恐陷入大限電時代。心生不滿的桃園市民更直接到蔡英文臉書留言，批「最近是松鼠又來了嗎？」「要不要為錯誤能源政策向全體人民道歉？」
記者陳宜加／台北報導
針對近日桃園部分地區連續發生停電事故，台電昨（18）日晚間表示，停電造成民眾不便，深感抱歉，電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，雖難免會發生故障停電狀況，但台電同仁獲報後皆第一時間趕赴現場投入搶修，竭力縮短復電時間。為加速復電時間，台電將加速桃園地區饋線自動化建置，努力將停電對民眾的影響降到最低，讓穩定供電更有感。
但受影響的桃園人不買單，大批桃園市民陸續到蔡英文臉書留言，包含「小英還好在夏天前就下台了，不然夏天接客一直跳電就丟臉了」、「跳電國家隊」、「要不要為錯誤能源政策向全體人民道歉？」「用愛發電最成功的地方，完全不用煩惱有設備老舊、小動物造成停電、限電耶」、「停電了有關心嗎？」