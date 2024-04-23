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人物／臨危受命接掌農業部！陳駿季留任新內閣　研發出身重實踐

▲農業部長由代理部長陳駿季真除。（圖／記者林調遜攝）
▲農業部長由代理部長陳駿季真除。（圖／記者林調遜攝）

記者林志怡／台北報導

準總統賴清德即將於5月20日正式入主總統府，其內閣最後一波名單也終於底定，農業部將由現任代理部長陳駿季真除留任。陳駿季在去（2023）年進口蛋風暴、前部長陳吉仲請辭之際，臨危受命、接掌農業部，擔任代理部長期間，以行事穩健、俐落為最大特色。

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陳駿季畢業於中興大學農藝學系，是標準的研發學者型官員，從基層一路升職的資歷相當扎實，最一開始任職於農委會種苗改良繁殖場副研究員，後陸續升任課長、副廠長、農試所副所長、所長、農委會副主委、農業部次長等職位，後因陳吉仲請辭，暫時擔任農業部代理部長。

自接任代理部長以來，陳駿季即有強烈的個人風格，一反陳吉仲時期較為優柔寡斷的作風，陳駿季個人特色更趨於穩健、俐落，也因此得以迅速完成進口蛋議題收尾、面對非洲豬瘟防範作為也立場明確，不受桃機評價下滑等爭議影響，嚴守台灣邊境防線。

2023上半年受到禽流感疫情影響，時任農委會副主委的陳駿季就時常代表農委會對外發言，當時全台大缺蛋的問題，雖在農委會的專案進口措施下解決，但也留下下半年出現大量庫存、進口蛋過期的爭議，陳吉仲也因為決策不當而引咎請辭，陳駿季可說是在一片風雨飄搖下接下代理部長的重任。

陳駿季接任代理部長後，加速針對新聞議題的回應，迅速對外釐清了進口雞蛋相關爭議，且在立法院與藍綠立委對答順暢，後雖爆發進口蛋混充國產蛋、進口雞蛋有效日期標示錯誤等爭議，但在陳駿季明快的施政節奏下，各項問題也迅速得到釐清，不至於出現農業部神隱、無所作為的情況。

此外，研發出身的陳駿季深知技術問世後、落地實行的重要性，對於新技術的推廣與應用、農產品導入市場等面向有著高度企圖心，面對極端氣候與國際競爭也毫不退縮，全力推動精準調控、穩定生產的政策，這次留任農業部長，未來的施政表現也將備受關注。

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