韓國團隊協助！越南現象級電影《再愛一次》 造成轟動原因曝
締造越南影史票房冠軍的愛情喜劇片《再愛一次》，由票房保證的導演黃鎮城執導，集結方英桃、陳維俊、紅桃等知名演員，在越南上映後霸榜蟬聯四週的票房冠軍，不但創下破七億台幣的票房紀錄，更刷新票房紀錄，外界認為跟韓國團隊協助製作也有關係。
國際中心賴正琳／綜合報導
曾經打造出奧斯卡最佳影片《寄生上流》的CJ集團，旗下包括韓國知名娛樂公司Mnet Media、韓國最大電影分銷商CJ E&M、韓國最大連鎖影院CJ CGV和韓國有線電視娛樂頻道tvN（代表戲劇包括《請回答1988》、《愛的迫降》、《淚之女王》等），此次跟越南電影團隊合作，也看到CJ集團在東南亞投資的潛力。
CJ集團其實是以傳統產業製糖起家，過去是三星集團分割出來的製糖產業，然而20年後卻成為帶動韓流的龍頭集團之一，熱門韓綜如《一日三餐》、電影《末日列車》、每年年末必追的《MAMA音樂大奬》或是在大賣場買過bibigo的辛奇或韓式料理包都是來自CJ集團，此次擴大投資和製作越南電影，也可看出他們跨足東南亞的野心。
《再愛一次》如今已成越南之光，在越南成熱門電影，此外更在美國、加拿大和歐洲近200家戲院同步上映，成為在兩大洲有史以來票房最高的越南電影，全球票房目前已突破2300萬美金。