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又有2金控有興趣？京城銀招親股價早盤重摔逾7%　再發重訊說明　

▲市場傳出京城銀要招親，而且繼中信金之後，又有2家金控有興趣，不過，京城銀今（19）日早盤股價一度重摔快8%，並再發出重訊說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲市場傳出京城銀要招親，而且繼中信金之後，又有2家金控有興趣，不過，京城銀今（19）日早盤股價一度重摔快8%，並再發出重訊說明。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

針對京城銀行有意招親找買家，在傳出中信金有意併購之外，現在又傳永豐金及元大金也興趣，甚至傳出這2家金控已通過第一關。對此，京城銀今（19）日發出重訊表示，目前公司董事會並無任何決議，而元大金、永豐金也有重訊說明，純屬媒體臆測，不予評論。不過，京城銀早盤股價一度重摔快8%，下探52.4元，目前仍跌超過7%。

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原本昨日市場傳出中信金想要併購京城銀行，目前就看京城銀是否接受收購價格，中信金及京城銀則都發出重訊，中信金強調，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關外界傳聞，公司不予評論。京城銀也指出，目前公司董事會並無任何決議。

今日市場則再傳出永豐金及元大金對京城銀也有興趣，並已通過第一輪非強制出價，反而是中信金已出局。不過，今日京城銀再發出重訊表示，目前本公司董事會並無任何決議。元大金也發重訊強調，純屬臆測，絕非事實，公司任何併購行動，都將依照主管機關法規；永豐金也回應，有關外界傳聞，公司不予評論。

不過，今日台股大跌，金融股也跌2%，只是京城銀相較其他金融股跌勢更重，早盤一度重摔快8%，下探52.4元，目前仍跌逾7%，來到53.2元，而中信金、永豐金及元大金則跌超過2%。

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