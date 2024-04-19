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藏壽司、壽司郎「神級服務」瘋傳！老饕眼睛全亮　店員認超多人點

▲壽司郎是台灣人經常光顧的迴轉壽司品牌之一，每月推出新菜單以及相對平價，深受許多老饕喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎是台灣人經常光顧的迴轉壽司品牌之一，每月推出新菜單以及相對平價，深受許多老饕喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣有不少人喜愛吃日式料理，以相對平價的日式料理來說，大家一定都會立刻想到「迴轉壽司」，近幾年知名連鎖品牌「藏壽司」、「壽司郎」就來台開設許多家分店，一家還比一家大間，每到用餐時段總是高朋滿座。然而，近日就有網友去吃壽司郎時，卻發現店內多了一項「迷你醋飯」的服務，直言實在太貼心！不僅店員認證最近有越來越多人都會點該服務，也有內行老饕表示：「藏壽司也有這項服務哦！」

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一名網友在臉書社團「Dcard」貼文指出「最近加班加到快腦袋爆炸，想說一個人我也一定要去吃壽司，結果竟然發現壽司郎有賣『迷你醋飯』的壽司耶？不過品項也沒有到很多」，只見壽司郎的點餐平板當中，出現了「迷你醋飯」的選項，是過去不少人用餐時都沒有看過的服務。

▲網友日前去壽司郎用餐時，發現點餐平板上出現了「迷你醋飯」的新選擇。（圖/Dcard）
▲網友日前去壽司郎用餐時，發現點餐平板上出現了「迷你醋飯」的新選擇。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「結果飯量減少價格不變嗎？」、「壽司郎也推出了嗎！我吃過点爭鮮的迷你醋飯，對於不愛吃飯的我來說真的很吸引人」、「天啊！壽司郎也有迷你醋飯了」、「昨天上班的我還在想說迷你醋飯是啥....原來是醋飯變一半，後來發現超多人點」、「啥時有迷你醋飯啊，3月去吃還沒有啊」、「藏壽司也有迷你醋飯！壽司郎也終於跟上了超讚」。

迴轉壽司推「迷你醋飯」版本！老饕超嗨原因曝光

然而隨著壽司郎推出這個「迷你醋飯」的選擇，引起廣大討論，不少人困惑如果這麼不喜歡吃醋飯，那為何不要去吃「生魚片」就好？就有不少老饕解答：「對於在瘦身或者是減醣飲食的人來說，減少醋飯的選項非常的貼心，因為魚肉富含豐富的蛋白質，如果又能減少醋飯的攝取，迴轉壽司也能成為健身族、瘦身族的選擇之一」。

除此之外，有些人本身就不喜歡吃飯，但既然要吃壽司，就是要有「一點飯」才對味。最後則是價格的問題，如果只去單吃生魚片的話，會比較昂貴，但如果還有一點醋飯墊胃的話，才不會失控點了一大堆，不少人認為迴轉壽司提供「迷你醋飯」的服務非常棒。

▲壽司郎最近推出「迷你醋飯」的服務，而該項服務在点爭鮮以及藏壽司也都有，不少健身族、不愛吃飯的老饕都非常讚賞。（圖/Dcard）
▲壽司郎最近推出「迷你醋飯」的服務，而該項服務在点爭鮮以及藏壽司也都有，不少健身族、不愛吃飯的老饕都非常讚賞。（圖/Dcard）
日本藏壽司「比迷你醋飯更狂」！3大服務客人看呆

而《NOWnews》記者實際查詢網友所稱藏壽司其實也有「迷你醋飯」選項，上藏壽司官網查看，發現還真的有，只不過並不是全品項都能夠點選迷你醋飯，民眾如果去用餐的話，還是注意一下店家規定哦！

而在台經營是一回事，藏壽司起源地日本最狂，除了有「迷你醋飯」之外，甚至還曾經推出「野菜醋飯（シャリ野菜）」，是用「醋漬白蘿蔔絲」替代原有的醋飯；另外還有「拉麵去麵」的服務將低醣飲食發揮到極致，當時候推出就造成日本網友轟動「拉麵沒有麵，這太有趣了www」、「日本人真的也很注重健康呢！優質企業www」。

▲日本藏壽司曾經在2017年推出「野菜醋飯」以及「拉麵去麵」的低醣飲食吃法，在當時引起討論。（圖/PTT）
▲日本藏壽司曾經在2017年推出「野菜醋飯」以及「拉麵去麵」的低醣飲食吃法，在當時引起討論。（圖/PTT）

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