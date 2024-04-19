藏壽司、壽司郎「神級服務」瘋傳！老饕眼睛全亮　店員認超多人點

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「結果飯量減少價格不變嗎？」、「壽司郎也推出了嗎！我吃過点爭鮮的迷你醋飯，對於不愛吃飯的我來說真的很吸引人」、「天啊！壽司郎也有迷你醋飯了」、「昨天上班的我還在想說迷你醋飯是啥....原來是醋飯變一半，後來發現超多人點」、「啥時有迷你醋飯啊，3月去吃還沒有啊」、「藏壽司也有迷你醋飯！壽司郎也終於跟上了超讚」。
迴轉壽司推「迷你醋飯」版本！老饕超嗨原因曝光
然而隨著壽司郎推出這個「迷你醋飯」的選擇，引起廣大討論，不少人困惑如果這麼不喜歡吃醋飯，那為何不要去吃「生魚片」就好？就有不少老饕解答：「對於在瘦身或者是減醣飲食的人來說，減少醋飯的選項非常的貼心，因為魚肉富含豐富的蛋白質，如果又能減少醋飯的攝取，迴轉壽司也能成為健身族、瘦身族的選擇之一」。
除此之外，有些人本身就不喜歡吃飯，但既然要吃壽司，就是要有「一點飯」才對味。最後則是價格的問題，如果只去單吃生魚片的話，會比較昂貴，但如果還有一點醋飯墊胃的話，才不會失控點了一大堆，不少人認為迴轉壽司提供「迷你醋飯」的服務非常棒。
日本藏壽司「比迷你醋飯更狂」！3大服務客人看呆
而《NOWnews》記者實際查詢網友所稱藏壽司其實也有「迷你醋飯」選項，上藏壽司官網查看，發現還真的有，只不過並不是全品項都能夠點選迷你醋飯，民眾如果去用餐的話，還是注意一下店家規定哦！
而在台經營是一回事，藏壽司起源地日本最狂，除了有「迷你醋飯」之外，甚至還曾經推出「野菜醋飯（シャリ野菜）」，是用「醋漬白蘿蔔絲」替代原有的醋飯；另外還有「拉麵去麵」的服務，將低醣飲食發揮到極致，當時候推出就造成日本網友轟動「拉麵沒有麵，這太有趣了www」、「日本人真的也很注重健康呢！優質企業www」。