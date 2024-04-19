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2點剖析京都流派烏龍麵！「切麥狐狸 」有巨大豆皮　明開幕日半價

▲全新日系餐飲品牌「切麥狐狸 烏龍麵專賣」明日正式開幕，標榜京都流風味，招牌的「大判狐狸烏龍麵」有巨大的豆皮。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
▲全新日系餐飲品牌「切麥狐狸 烏龍麵專賣」明日正式開幕，標榜京都流風味，招牌的「大判狐狸烏龍麵」有巨大的豆皮。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）

記者葉盛耀/綜合報導

拉麵、烏龍麵、蕎麥麵是日本三大國民麵食，百年「丸莊醬油」及「麻膳堂」繼聯手經營小倉屋鰻魚專賣聞名後，於春大直1樓推出全新日系餐飲品牌「切麥狐狸 烏龍麵專賣」，標榜京都流風味，並一口氣推出六款烏龍麵品項，搭配設計三品及五品兩款精緻單品可單點或是搭配成較優惠的定食套餐，另如特製牛舌、御佃關東煮、玉子燒等極具日式風味逸品也同步供應。明（20）日將正式開幕，首日烏龍麵半價優惠，4月21日至30日連續10天，點任一款烏龍麵加碼贈送三品。

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何謂京都流派烏龍麵  差別在湯頭的風味與用料
攜手擁有30年以上廚藝經驗、曾在京都知名烏龍麵專賣習藝的主廚田中修司提到，京都等關西地區的烏龍料理常用昆布或者是昆布加柴魚的高湯，而為了不破壞昆布的風味，也避免濃口醬油使食材顏色變黑，比較青睞顏色清透的淡口醬油，整體口味偏典雅清爽。關東地區則以柴魚高湯為主，並加入濃口醬油，味道、風味濃厚與色澤都較強烈。

而位於關西的京都推進高湯文化極致展現，在烏龍麵湯頭上追求更多元的風味與層次，因此京都流派大多會加入宗田鰹魚以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成宗田節熬製高湯為特色，呈現煙燻香氣。

「切麥狐狸 烏龍麵專賣」品牌名源自於日本古老神話，稻荷大神是日本傳統社會農工商各業守護神，神社內站在兩旁的狐狸則被視為是稻荷大神的靈狐使者。而狐狸十分喜愛油炸後的豆皮，因此人們會在祭拜時將米飯包進豆皮裡作為供奉之物進獻祈求心中所願成真。而豆皮烏龍麵是烏龍麵文化中的經典品項，在日本更被稱為狐狸烏龍麵；此外，在過往年代製麵工藝尚未發展的時空背景下，麵條大多是手切製作，在種種淵源串接之下，「切麥狐狸 烏龍麵專賣」品牌命名因應而生。

麵條長扁型且微波浪幅度
麵條、高湯、烏龍麵醬汁被視為是烏龍麵美味好吃三大核心元素。台灣消費者熟悉的讃岐烏龍麵的麵條寬約4.8公釐，麵條呈現四角型，以具嚼勁彈牙口感著稱。而「切麥狐狸 烏龍麵專賣」為呈現京都人用餐較為優雅的特質，除烏龍麵採用日清麵粉，結合主廚田中修司特調水鹽比例，並捨棄傳統圓形及方形麵形，改以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體，更容易吸附湯汁及入味，而在食用的過程中較具多層次口感，唇齒間更玩味。

▲「切麥狐狸 烏龍麵專賣」的烏龍麵採用日清麵粉，並以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
▲「切麥狐狸 烏龍麵專賣」的烏龍麵採用日清麵粉，並以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
「切麥狐狸 烏龍麵專賣」烏龍麵湯底除加入柴魚、昆布等日式湯品基本元素外，還採用來自京都正宗上乘湯料，加入宗田鰹魚以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成宗田節熬製高湯，具獨特煙燻香氣，打造出色澤清透、鹹淡適中且微醬香風味等獨具一番的京都流烏龍麵醬汁美味。

主打13X18公分超大豆皮  大判狐狸烏龍麵
「切麥狐狸 烏龍麵專賣」首波主打六款烏龍麵，包括：一般烏龍麵豆皮僅有約7X5公分，而「切麥狐狸 烏龍麵專賣」推出堪稱史上最誇大13X18公分、足足大了一倍以上豆皮，整張覆蓋住湯面的「大判狐狸烏龍麵」。還有嚴選黑虎蝦，並以輕薄麵衣純正日式工法酥炸，可吃出海滋味的「海老天麩羅烏龍麵」；搭配產自日本岩手縣A5等級和牛的「和牛烏龍麵」；甘口及辛口雙口味咖哩混搭助攻最頂的「和牛咖哩烏龍麵」；柚香明太子與濃郁白醬激盪出絕佳風味雙重奏的「明太子白醬烏龍麵」；主廚嚴選天然5色食材最佳組合的「五色涼烏龍麵」。

▲「切麥狐狸 烏龍麵專賣」首波主打六款烏龍麵，圖為和牛咖哩烏龍麵。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
▲「切麥狐狸 烏龍麵專賣」首波主打六款烏龍麵，圖為和牛咖哩烏龍麵。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
周邊菜色則有三品或五品，可以單點或是搭配成較優惠的定食套餐。另極具日式風味逸品如在高湯中燉煮七小時、工序費時耗工的「特製牛舌」、食料以日本食材為主，提供多種品項供選擇，可挑選三品或五品的「御佃關東煮」等。

▲另有「御佃關東煮」等可供額外單點。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
▲另有「御佃關東煮」等可供額外單點。（圖／切麥狐狸 烏龍麵專賣提供）
另外，吾蜂美味集團旗下的麵匡匡則有新口味拉麵。麵匡匡主打鹹淡適中的台式拉麵，秉持著「用一碗好麵，療癒消費者」與「生活有匡匡，吃麵沒匡匡」。此次聯名京盛宇推出「茶語鷄白湯拉麵」，以五焙五退火的方式悉心呈現茶葉細緻蜜味的京盛宇鐵觀音，讓原本溫潤的鷄白湯底更添一絲細緻的茶香尾韻。

此次兩品牌攜手推出「茶語鷄白湯拉麵」與「京盛宇鐵觀音」，在品嚐時除了茶語鷄白湯拉麵外，還附有一碗研發主廚與京盛宇合作研發的茶鷄清湯，消費者可以自由添加到拉麵中調整濃淡。茶語鷄白湯拉麵上市價195元，即日起～6月16日期間限量販售。

▲麵匡匡攜手京盛宇推出「茶語鷄白湯拉麵」與「京盛宇鐵觀音」。（圖／麵匡匡提供）
▲麵匡匡攜手京盛宇推出「茶語鷄白湯拉麵」與「京盛宇鐵觀音」。（圖／麵匡匡提供）

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