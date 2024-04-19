2點剖析京都流派烏龍麵！「切麥狐狸 」有巨大豆皮　明開幕日半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
攜手擁有30年以上廚藝經驗、曾在京都知名烏龍麵專賣習藝的主廚田中修司提到，京都等關西地區的烏龍料理常用昆布或者是昆布加柴魚的高湯，而為了不破壞昆布的風味，也避免濃口醬油使食材顏色變黑，比較青睞顏色清透的淡口醬油，整體口味偏典雅清爽。關東地區則以柴魚高湯為主，並加入濃口醬油，味道、風味濃厚與色澤都較強烈。
而位於關西的京都推進高湯文化極致展現，在烏龍麵湯頭上追求更多元的風味與層次，因此京都流派大多會加入宗田鰹魚以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成宗田節熬製高湯為特色，呈現煙燻香氣。
「切麥狐狸 烏龍麵專賣」品牌名源自於日本古老神話，稻荷大神是日本傳統社會農工商各業守護神，神社內站在兩旁的狐狸則被視為是稻荷大神的靈狐使者。而狐狸十分喜愛油炸後的豆皮，因此人們會在祭拜時將米飯包進豆皮裡作為供奉之物進獻，祈求心中所願成真。而豆皮烏龍麵是烏龍麵文化中的經典品項，在日本更被稱為狐狸烏龍麵；此外，在過往年代製麵工藝尚未發展的時空背景下，麵條大多是手切製作，在種種淵源串接之下，「切麥狐狸 烏龍麵專賣」品牌命名因應而生。
麵條長扁型且微波浪幅度
麵條、高湯、烏龍麵醬汁被視為是烏龍麵美味好吃三大核心元素。台灣消費者熟悉的讃岐烏龍麵的麵條寬約4.8公釐，麵條呈現四角型，以具嚼勁彈牙口感著稱。而「切麥狐狸 烏龍麵專賣」為呈現京都人用餐較為優雅的特質，除烏龍麵採用日清麵粉，結合主廚田中修司特調水鹽比例，並捨棄傳統圓形及方形麵形，改以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體，更容易吸附湯汁及入味，而在食用的過程中較具多層次口感，唇齒間更玩味。
「切麥狐狸 烏龍麵專賣」烏龍麵湯底除加入柴魚、昆布等日式湯品基本元素外，還採用來自京都正宗上乘湯料，加入宗田鰹魚以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成宗田節熬製高湯，具獨特煙燻香氣，打造出色澤清透、鹹淡適中且微醬香風味等獨具一番的京都流烏龍麵醬汁美味。
主打13X18公分超大豆皮 大判狐狸烏龍麵
「切麥狐狸 烏龍麵專賣」首波主打六款烏龍麵，包括：一般烏龍麵豆皮僅有約7X5公分，而「切麥狐狸 烏龍麵專賣」推出堪稱史上最誇大13X18公分、足足大了一倍以上豆皮，整張覆蓋住湯面的「大判狐狸烏龍麵」。還有嚴選黑虎蝦，並以輕薄麵衣純正日式工法酥炸，可吃出海滋味的「海老天麩羅烏龍麵」；搭配產自日本岩手縣A5等級和牛的「和牛烏龍麵」；甘口及辛口雙口味咖哩混搭助攻最頂的「和牛咖哩烏龍麵」；柚香明太子與濃郁白醬激盪出絕佳風味雙重奏的「明太子白醬烏龍麵」；主廚嚴選天然5色食材最佳組合的「五色涼烏龍麵」。
周邊菜色則有三品或五品，可以單點或是搭配成較優惠的定食套餐。另極具日式風味逸品如在高湯中燉煮七小時、工序費時耗工的「特製牛舌」、食料以日本食材為主，提供多種品項供選擇，可挑選三品或五品的「御佃關東煮」等。
另外，吾蜂美味集團旗下的麵匡匡則有新口味拉麵。麵匡匡主打鹹淡適中的台式拉麵，秉持著「用一碗好麵，療癒消費者」與「生活有匡匡，吃麵沒匡匡」。此次聯名京盛宇推出「茶語鷄白湯拉麵」，以五焙五退火的方式悉心呈現茶葉細緻蜜味的京盛宇鐵觀音，讓原本溫潤的鷄白湯底更添一絲細緻的茶香尾韻。
此次兩品牌攜手推出「茶語鷄白湯拉麵」與「京盛宇鐵觀音」，在品嚐時除了茶語鷄白湯拉麵外，還附有一碗研發主廚與京盛宇合作研發的茶鷄清湯，消費者可以自由添加到拉麵中調整濃淡。茶語鷄白湯拉麵上市價195元，即日起～6月16日期間限量販售。