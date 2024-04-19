伊朗外長才喊「最大程度」反擊 以色列一發飛彈又轟入境內
中東戰爭一觸即發！以色列於當地時間今（19）日凌晨對伊朗展開反擊，但就在以色列反擊前，美媒CNN才釋出一段伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）的訪談，他表示，若以色列對伊朗採取任何損害利益的行動，伊朗將做出最大程度回應。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《CNN》報導，阿布杜拉希安在周四向以色列提出警告，不要對伊朗採取任何軍事行動，他在接受訪問時表示，真誠地希望以色列不要重複先前的錯誤，阿布杜拉希安指的是伊朗駐敘利亞大馬士革大使館建築先前遭以色列攻擊。
阿布杜拉希安提到，將透過瑞士駐德黑蘭大使館做出回應，並強調已向白宮發出訊息，重申若以色列再度犯下巨大錯誤，他們將果斷回應。
阿布杜拉希安提到，伊朗在周六向以色列發射導彈，是在最低限度內反擊以色列，他強調，伊朗確實有辦法做出反擊，並撂話若以色列進行報復，伊朗接下來將會有最大程度回擊。
但就在這段訪談釋出後不久，根據伊朗媒體《法斯通訊社》(FARS)報導稱，伊朗伊斯法罕機場附近發生爆炸，一名美國官員也向美媒《ABC NEWS》證實，以色列飛彈擊中了伊朗境內。