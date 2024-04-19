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特企／全球人壽業務數位學習平台導入翻轉式學習　逾25萬人次完訓

▲全球人壽業務數位學習平台建置專業攝影棚以製作高品質且豐富多元的培訓內容。（圖／品牌提供）
▲全球人壽業務數位學習平台建置專業攝影棚以製作高品質且豐富多元的培訓內容。（圖／品牌提供）

本報訊

全球人壽落實低碳營運、持續打造業務數位學習藍圖，數位學習平台不僅設有專業攝影棚以製作高品質且豐富多元的培訓內容，讓學員可隨時更新知識、提升技能，並導入翻轉式學習環境，讓學員不僅是知識的接收者，更可以成為知識的傳播者和分享者，有助提高業務員學習意願及專業能力，進而帶給客戶更專業便捷的保險服務，同時亦可大幅減少紙本教材的印刷、省紙減碳為永續環境盡一份心力，為員工、客戶及環境創造多贏。

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業務同仁行動學習最佳補給站，具軟硬體雙重優勢

全球人壽致力打造高品質具影響力的數位學習內容，於企業總部建置專業攝影棚、擁有先進的拍攝環境及設備，並延攬經驗豐富的影音製作專業技術人員，不但可確保影片的品質，更能量身訂製專屬於企業內部的數位學習內容。

同時根據業務人員行銷、組織發展所需要學習的知識，製播專屬且生動活潑的「全球小學堂」等數位學習課程，無論是初出茅廬的新人還是經驗豐富的老手，數位學習平台都提供了豐富多樣的學習資源和培訓課程，自製的影片涵蓋各種主題從專業知識到生活技能，以滿足學員不同背景與學習需求。據統計2023年度累計超過25萬人次的學習成果，業務員每人年累計學習時數更超過160小時。

導入翻轉式教學環境，開啟學習互動新模式

數位課程作為一種靈活、便捷的學習方式，讓業務員可根據自己的時間安排和學習進度來進行學習，無論是在辦公室、家中或是在通勤路上，都可以隨時隨地透過電腦、平板或手機進行學習，不受時間和地點的限制，這種自主性的學習方式，大大有效提高業務同仁的學習的效率和彈性。

值得一提的是，全球人壽業務數位課程導入翻轉式學習環境，打破傳統學習的侷限，開啟學習互動新模式。在這裡每位業務同仁都有機會成為講師，分享自己的專業知識和經驗，與其他學員互動交流共同成長，搭配專業攝影棚錄製呈現優質的數位影片，為分享者提供了一個發揮才能、展示自我、塑造專業形象的平台，使業務同仁更加投入共同創造充滿活力和創意的學習平台，提升同仁學習的趣味性和參與度。

像是廣受好評的「全球好手藝起Show」這個系列課程，就是由業務同仁分享自身金融保險領域以外的生活專業知識，不僅提供業務同仁一個展現自我的機會與舞台，更是讓學員透過學習多元的課程和主題，來拓寬視野、豐富知識，進而提升個人的競爭力和軟實力。

落實ESG省紙減碳，建置數位知識管理中心

全球人壽致力建立深厚的學習文化，持續擴大業務數位學習平台課程內容，包含金融保險專業知識、業務轉型技能、組織發展及「全球小學堂」等多元課程，不僅加強員工的專業素養、提升企業競爭力，同時也落實全球人壽的永續發展藍圖的低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資三大ESG策略主軸，履踐對人以及環境的永續承諾。

具體作為體現在全球人壽推動學習資源和文件數位化，積極推廣線上學習及電子教材，並建置數位學習平台的知識管理中心，不僅讓員工快速獲取最新的專業知識及參考文件，還成功的將ESG減碳議題與學習結合，實踐企業綠色學習，以培養具有綠色金融意識的專業人才，藉此積極參與社會責任，共同為綠色未來貢獻一份心力。

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