特企／全球人壽業務數位學習平台導入翻轉式學習　逾25萬人次完訓

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球人壽致力打造高品質具影響力的數位學習內容，於企業總部建置專業攝影棚、擁有先進的拍攝環境及設備，並延攬經驗豐富的影音製作專業技術人員，不但可確保影片的品質，更能量身訂製專屬於企業內部的數位學習內容。
同時根據業務人員行銷、組織發展所需要學習的知識，製播專屬且生動活潑的「全球小學堂」等數位學習課程，無論是初出茅廬的新人還是經驗豐富的老手，數位學習平台都提供了豐富多樣的學習資源和培訓課程，自製的影片涵蓋各種主題從專業知識到生活技能，以滿足學員不同背景與學習需求。據統計2023年度累計超過25萬人次的學習成果，業務員每人年累計學習時數更超過160小時。
導入翻轉式教學環境，開啟學習互動新模式
數位課程作為一種靈活、便捷的學習方式，讓業務員可根據自己的時間安排和學習進度來進行學習，無論是在辦公室、家中或是在通勤路上，都可以隨時隨地透過電腦、平板或手機進行學習，不受時間和地點的限制，這種自主性的學習方式，大大有效提高業務同仁的學習的效率和彈性。
值得一提的是，全球人壽業務數位課程導入翻轉式學習環境，打破傳統學習的侷限，開啟學習互動新模式。在這裡每位業務同仁都有機會成為講師，分享自己的專業知識和經驗，與其他學員互動交流共同成長，搭配專業攝影棚錄製呈現優質的數位影片，為分享者提供了一個發揮才能、展示自我、塑造專業形象的平台，使業務同仁更加投入共同創造充滿活力和創意的學習平台，提升同仁學習的趣味性和參與度。
像是廣受好評的「全球好手藝起Show」這個系列課程，就是由業務同仁分享自身金融保險領域以外的生活專業知識，不僅提供業務同仁一個展現自我的機會與舞台，更是讓學員透過學習多元的課程和主題，來拓寬視野、豐富知識，進而提升個人的競爭力和軟實力。
落實ESG省紙減碳，建置數位知識管理中心
全球人壽致力建立深厚的學習文化，持續擴大業務數位學習平台課程內容，包含金融保險專業知識、業務轉型技能、組織發展及「全球小學堂」等多元課程，不僅加強員工的專業素養、提升企業競爭力，同時也落實全球人壽的永續發展藍圖的低碳營運、創造幸福社會、重視責任投資三大ESG策略主軸，履踐對人以及環境的永續承諾。
具體作為體現在全球人壽推動學習資源和文件數位化，積極推廣線上學習及電子教材，並建置數位學習平台的知識管理中心，不僅讓員工快速獲取最新的專業知識及參考文件，還成功的將ESG減碳議題與學習結合，實踐企業綠色學習，以培養具有綠色金融意識的專業人才，藉此積極參與社會責任，共同為綠色未來貢獻一份心力。