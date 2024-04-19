湖人再戰金塊非為復仇！兩隊勢均力敵　詹皇：勝負就在1、2回合中

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「他們球隊中有一位MVP，有一個出色的終結者，他們有著其他高水平的球員、高智商的球員，而且他們有一位出色的教練。 」James認為，對上金塊很有挑戰性，但這也就是季後賽的意義所在，本就應該如此，「所以，我們必須打出零失誤的籃球。給他們製造困難。當然他們也會想辦法給我們製造麻煩。但如果我們能打出一場精彩的比賽，而他們也能打出一場精彩的比賽，那麼比賽勝負將會在1、2個回合內結束。」
詹皇也說，他覺得不應該過分強調這是去年西區決賽恩怨的再戰，這是一輪新的系列賽，雙方不是針對個人而來的。而湖人總教練Darvin Ham也是這麼覺得。
「就像我說的，系列賽從0：0開始，他們在對上我們球隊時取得了巨大的成功，但總是有新的一天，我和我的團隊已經做好了基本的情蒐工作，我們將聚在一起制定比賽計劃。」Ham說金塊是衛冕冠軍，並有其實力，但湖人隊也不是沒有機會戰勝對手。
事實上，金塊對上湖人也不敢大意，他們明白自己去年在西區決賽實際上贏得並不輕鬆，沒有Jamal Murray的爆發、Nikola Jokic夢幻般的投籃手感，他們數場膠著的比賽甚至有輸的可能。
因此Jokic在受訪時要求記者「不要再提之前橫掃」的事了，因為他們打得很辛苦，這將會是一場苦戰。而金塊總教練Michael Malone則直言湖人動力滿滿，不可小覷：「他們打進季後賽表現得非常好，而且十分飢餓。他們想翻轉對我們的劣勢。我們的球員都明白這一點。」
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