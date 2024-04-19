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湖人再戰金塊非為復仇！兩隊勢均力敵　詹皇：勝負就在1、2回合中

▲洛杉磯湖人首輪季後賽對上丹佛金塊，「詹皇」LeBron James認為金塊實力強大，球隊沒有太多犯錯空間，比賽可能在1、2回合內結束。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人首輪季後賽對上丹佛金塊，「詹皇」LeBron James認為金塊實力強大，球隊沒有太多犯錯空間，比賽可能在1、2回合內結束。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人即將在季後賽首輪以西區第7種子身分對決第2種子丹佛金塊，這是去年西區決賽的再度上演，那一個系列賽湖人被0：4橫掃。不過這一次似乎沒有人想談這件事，雙方都意識到這可能會是勢均力敵的對決，賽前的兩隊人員都嚴肅面對這個系列賽，湖人「詹皇」LeBron James表示，金塊是一支冠軍球隊，對上他們不能發生失誤，如果雙方都表現出色，比賽勝負很可能將在1、2回合之中決定

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「我們必須在各方面都變得更好，」James談論季後賽首輪再次對上金塊時說道，「顯然，我們面對的是一支偉大的球隊，一支贏得了冠軍的球隊，他們參加了很多大比賽，知道怎麼在比賽後期贏球。我們必須要打得非常好、有紀律，在48分鐘——或無論在多長時的時間中全神貫注。」

▲湖人「老詹」LeBron James有機會在季後賽首輪碰上金塊，上演復仇記。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「老詹」LeBron James在季後賽首輪碰上金塊，他認為若雙方都表現出色，勝負將在1、2回合內決定。（圖／美聯社／達志影像）
「他們球隊中有一位MVP，有一個出色的終結者，他們有著其他高水平的球員、高智商的球員，而且他們有一位出色的教練。 」James認為，對上金塊很有挑戰性，但這也就是季後賽的意義所在，本就應該如此，「所以，我們必須打出零失誤的籃球。給他們製造困難。當然他們也會想辦法給我們製造麻煩。但如果我們能打出一場精彩的比賽，而他們也能打出一場精彩的比賽，那麼比賽勝負將會在1、2個回合內結束。」

詹皇也說，他覺得不應該過分強調這是去年西區決賽恩怨的再戰，這是一輪新的系列賽，雙方不是針對個人而來的。而湖人總教練Darvin Ham也是這麼覺得。

「就像我說的，系列賽從0：0開始，他們在對上我們球隊時取得了巨大的成功，但總是有新的一天，我和我的團隊已經做好了基本的情蒐工作，我們將聚在一起制定比賽計劃。」Ham說金塊是衛冕冠軍，並有其實力，但湖人隊也不是沒有機會戰勝對手。

▲金塊季後賽首輪有可能提前碰上湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊季後賽首輪碰上湖人，金塊中鋒（左）Nikola Jokic不敢大意，要媒體不要再提之前橫掃的事了。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，金塊對上湖人也不敢大意，他們明白自己去年在西區決賽實際上贏得並不輕鬆，沒有Jamal Murray的爆發、Nikola Jokic夢幻般的投籃手感，他們數場膠著的比賽甚至有輸的可能。

因此Jokic在受訪時要求記者「不要再提之前橫掃」的事了，因為他們打得很辛苦，這將會是一場苦戰。而金塊總教練Michael Malone則直言湖人動力滿滿，不可小覷：「他們打進季後賽表現得非常好，而且十分飢餓。他們想翻轉對我們的劣勢。我們的球員都明白這一點。」

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