台積電法說重點一次看！地震影響、AI需求與海外擴廠進度全曝光

資金逃竄！台股一度大跌1009點　創下盤中單日次大跌點

▲台積電法說下修半導體展望，再加上傳出以色列飛彈擊中伊朗的一處據點，台北股市跌點擴大，一度重挫1009.32點或4.9%，19291.88點，創下台股盤中單日次大跌點。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電法說下修半導體展望，再加上傳出以色列飛彈擊中伊朗的一處據點，台北股市跌點擴大，一度重挫1009.32點或4.9%，19291.88點，創下台股盤中單日次大跌點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（18）日跌多漲少，科技股幾乎收黑，其中台積電ADR下跌將近5%，拖累台北股市今（19）日開盤下跌410.92點或2.02%，來到19890點，失守兩萬點關卡，其中盤中又傳出，一名美國官員向媒體證實，以色列飛彈擊中伊朗的一處據點，但並沒有證實敘利亞及伊朗的據點是否也遭襲擊。消息一出拖累台北股市跌點擴大，一度重挫1009.32點或4.9%，19291.88點，創下台股盤中單日次大跌點，僅次於2021年5月12日的1417點；預估成交量為7800億元。

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大盤重挫將近5%，櫃買指數也同步下跌，午盤下跌12.13點或4.84%，來到238.55點，最低來到238.51點，預估成交量為1300億元。今日午盤成交量排行榜前五名：大同、大亞、中工、華榮、力麒；今日午盤成交值排行榜前五名：台積電、大同、大亞、鴻海、奇鋐。

不只是台股重挫，以色列的飛彈也擊中亞洲股市，日本股市午盤重挫3.31%，南韓股市下跌2.7%，香港股市下跌1.79%，中國股市中，上證指數下跌0.42%，深證指數下跌1.45%。

權值股全數走跌，昨日召開法說會的台積電，下修全球半導體產業展望，因此引發失望性賣壓，今日開盤重挫，一度大跌58元、來到746元，午盤下跌47元，來到757元；鴻海下跌5元、來到143元；聯發科大跌60元，來到990元，失守千元關卡。

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