年改復議案重新投票 柯文哲裁示「不投票」：對國民黨提案有疑慮
立法院院會在上週五處理年金改革復議案時，發生國民黨立委盧縣一「幽靈選票」事件，引發綠營質疑。立法院長韓國瑜日前裁示，該表決案「另定期處理」，今（19）日將重新表決。對此，民眾黨主席柯文哲今日在黨團會議上裁示維持原案「不投票」，因為對於國民黨的提案有疑慮。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團表示，針對國民黨對於「年金改革」的修法提案，民進黨提出「復議」，若成功，該案會被退回「程序委員會」再處理，若不成功，則進入「司法法制委員會實質討論」。今日，台灣民眾黨經討論，並經過黨主席柯文哲裁示，維持原案「不投票」，因為他們對於國民黨的提案有疑慮，若照案直接停止所得替代率下降，基金恐加速破產，民眾黨不投票，不為國民黨修法版本背書。
民眾黨指出，他們也發現民進黨所提出的「年金檢討報告」內容粗糙不堪一擊，沒有衝擊影響評估、沒有計算公式與細節，而這一切恐起源於相關條文規範含混不清，因此，民眾黨主張維持原決議，進入委員會實質討論，不能任由問題被簡化，不支持 #民進黨封殺討論 的復議案。
民眾黨也譴責負責年改的政務委員林萬億，與一票民進黨黨公職，公然造謠、曲解民眾黨投票行為，在重大法案上只想政治操作的惡劣行徑。民眾黨再次強調對年金改革的立場，為「改革應該持續、問題不應簡化 、檢討需透明、政府要負責」 。