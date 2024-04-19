不適任教師新制上路！全家盟暨18個家長團體表達支持、另提2建議

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全教總批評，解聘辦法引進過多非教育專業的外部人員，介入校園事務，造成社會與廣大的教師產生決裂性的信任危機，更會讓學校教育繼續崩裂，犧牲的將是學生的教育品質；人本教育基金會與家長團體、青年團體昨天召開記者會，表達支持。
全國家長團體聯盟暨全國14縣市18家長團體今天發表聯合聲明，支持教育部修法。全家盟理事長蕭東原表示，教育的主體是孩子，在處罰孩子前讓孩子知道自己錯在哪裡不正是教育的本質？特殊管教措施要求「適合適量」不就是因為曾經發生太多違法處罰事件，造成學生重大傷害才特別強調？
他說，看到「8個縣市教師工會呼籲不要韓國教師輕生悲劇」的新聞，難道去年豐原高中學生輕生的悲劇就可以再發生？奉勸教師團體不要打破基層老師的保護傘，逼家長把所有案件都走向司法程序。
全家盟重申對修法的3項肯定與2項建議，肯定調查小組委員全部外聘，能提高調查的獨立性與專業度，解決現有制度中學校「教師代表」及「家長代表」專業不足的問題，並可以邀請教師代表和家長代表陳述意見表達不同面向的觀點；以往霸凌與不當管教常會有雙頭馬車的問題，不但耗費行政量能，對教師而言也是一種折磨，師生間的霸凌事件移至校事會議處理，能確保校內問題由校方自主處理，增加處理上的公正、公平與效能；一次性重大傷害事件準用霸凌防制準則，將使得單次但嚴重的傷害行為也能受到相應的關注與處理，保障學生的身心安全。
全家盟提出2項建議，為了確保調查員的專業性與公正性，建議建立一套完善的考核機制，同時建立讓學校及地方政府有主動回報不適任調查員的標準和通報流程，確保調查員素質，也能同時保障教師和孩子的權益；教育部應利用此次修法的契機，增加對家長的培訓，並鼓勵家長加入調查員人才庫，這不僅有助於家長更好地理解校園事件處理機制，同時也能強化家長在學校事務中的參與度，並在調查過程中多一個家長角度的意見，相信能大幅提升調查的公正性，也能讓教師免於被冠上「師師相護」的標籤。