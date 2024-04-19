特企／半世紀傳承與創新　台灣肉乾產業的典範–萬味軒

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自1971年成立起，萬味軒經歷了數個重要的發展階段。從1984年實施GHP「食品衛生良好規範」，到2008年通過HACCP及ISO22000雙重認證，再到2010年領導層的交替，這些里程碑反映了公司的成長和行業中的影響力。
萬味軒以長遠性、前瞻性和可行性為原則，制訂了未來投資策略。公司認識到，隨著全球化和科技進步，臺灣產業必須升級。因此，萬味軒投資於清水區建立現代化、智慧化的新廠房，以提高產能並保持產品品質。此外，新廠房將配備太陽能發電系統和冷鏈倉儲等設施，展現公司對於環保和可持續發展的承諾。
肉乾不僅是台灣社會的象徵性食品，更是祖先智慧的結晶。萬味軒致力於傳統與創新的融合，透明化生產線和可追溯原料體系，不僅提升了食品安全標準，也增強了消費者對品牌的信任。
萬味軒的招牌商品厚片蜜汁肉乾，源自於一次偶然的機器故障，卻意外成為市場熱銷產品。面對食品安全風暴，萬味軒選擇增加成本，堅持使用高品質原料，如冰糖、沙漠湖鹽及非基改金蘭醬油，保證產品的美味與安全。
隨著台灣肉製品重新進入國際市場，萬味軒致力於將傳統美食推向全球。公司憑藉著半世紀的專業與創新精神，持續領導台灣肉乾產業邁向新的里程碑。
萬味軒食品工業股份有限公司，不僅是台灣肉乾產業的佼佼者，也是文化與傳統的重要傳承者。隨著新廠的建設和全球市場的開拓，萬味軒將持續寫下傳奇故事，為台灣食品產業帶來更多可能性。