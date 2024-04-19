李亦伸專欄／NBA季後賽首輪湖人vs金塊預測！詹皇表現成關鍵

大谷翔平超萌照曝光！場下專心啃著「美國甜點」　網友紛喊好想吃

▲大谷翔平超萌照曝光！在道奇板凳席上專心啃著「美國甜點」蜂蜜鬆餅，日本網友紛喊好想吃。（圖／翻攝自Full-Count MLB取材班 社群平台X）
▲大谷翔平超萌照曝光！在道奇板凳席上專心啃著「美國甜點」蜂蜜鬆餅，日本網友紛喊好想吃。（圖／翻攝自Full-Count MLB取材班 社群平台X）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平超萌照曝光！洛杉磯道奇昨（18）日面對華盛頓國民吞敗，不過大谷翔平手感火燙，單場貢獻3支安打。有日本媒體發現，大谷翔平在場邊吃著「美國甜點」蜂蜜鬆餅，樣子看起來相當可愛。日本網友紛喊想吃之外，也有人嘗試解釋為何大谷翔平會在比賽中吃這一款美國甜點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇當天面對國民的比賽慘遭0：2完封，打線全場僅敲出5支安打，其中有3支安打都是大谷翔平所敲出，「MVP」打線的其他成員Mookie Betts、Freddie Freeman打擊都熄火是落敗關鍵。

▲大谷翔平單場敲出3支安打後，在道奇板凳席上專心啃著蜂蜜鬆餅，日本網友點出原因。（圖／翻攝自Full-Count MLB取材班 社群平台X）
▲大谷翔平單場敲出3支安打後，在道奇板凳席上專心啃著蜂蜜鬆餅，日本網友點出原因。（圖／翻攝自Full-Count MLB取材班 社群平台X）
根據日本媒體《Full-Count》的拍攝畫面和報導指出，在比賽中拍到了大谷翔平坐在板凳席上的「零食時間」，不過仍一邊專注看著場上狀況，一邊吃著美國著名的甜點--蜂蜜鬆餅（Honey Stinger Waffle），表情帥氣但又帶點可愛。

▲球星大谷翔平所吃的蜂蜜鬆餅（Honey Stinger Waffle）營養成分表。（圖／翻攝自Honey Stinger官網）
▲球星大谷翔平所吃的蜂蜜鬆餅（Honey Stinger Waffle）營養成分表。（圖／翻攝自Honey Stinger官網）
日本網友看到這一幕也紛紛留言表示，「看起來好好吃」、「大谷肚子餓了嗎？」、「他吃的樣子讓鬆餅看起來更美味了」。另外，也有熱心網友解釋道，這款蜂蜜鬆餅被視為一種補充能量的天然、健康的營養補充劑，而不只是甜點，因為它沒有使用人工的添加劑，不會對身體帶來負面影響，而蜂蜜中的葡萄糖也可以快速為運動員補充能量

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／水原一平可能刑責曝光！日本律師：他要還大谷翔平「5.2億」

MLB／大谷翔平躍升安打王！可望睽違14年　追逐鈴木一朗神紀錄

遭水原一平盜走5.1億沒差　大谷翔平砸5.4億在夏威夷買豪華別墅

水原一平最後的掙扎曝光！懇求大谷翔平演出「友情還債」故事遭拒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞