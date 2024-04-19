大谷翔平超萌照曝光！場下專心啃著「美國甜點」 網友紛喊好想吃
大谷翔平超萌照曝光！洛杉磯道奇昨（18）日面對華盛頓國民吞敗，不過大谷翔平手感火燙，單場貢獻3支安打。有日本媒體發現，大谷翔平在場邊吃著「美國甜點」蜂蜜鬆餅，樣子看起來相當可愛。日本網友紛喊想吃之外，也有人嘗試解釋為何大谷翔平會在比賽中吃這一款美國甜點。
記者林之越/綜合報導
道奇當天面對國民的比賽慘遭0：2完封，打線全場僅敲出5支安打，其中有3支安打都是大谷翔平所敲出，「MVP」打線的其他成員Mookie Betts、Freddie Freeman打擊都熄火是落敗關鍵。
根據日本媒體《Full-Count》的拍攝畫面和報導指出，在比賽中拍到了大谷翔平坐在板凳席上的「零食時間」，不過仍一邊專注看著場上狀況，一邊吃著美國著名的甜點--蜂蜜鬆餅（Honey Stinger Waffle），表情帥氣但又帶點可愛。
日本網友看到這一幕也紛紛留言表示，「看起來好好吃」、「大谷肚子餓了嗎？」、「他吃的樣子讓鬆餅看起來更美味了」。另外，也有熱心網友解釋道，這款蜂蜜鬆餅被視為一種補充能量的天然、健康的營養補充劑，而不只是甜點，因為它沒有使用人工的添加劑，不會對身體帶來負面影響，而蜂蜜中的葡萄糖也可以快速為運動員補充能量。
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