好市多斷貨夯品「快閃降價」！會員狂搬10盒　尿布、芳香豆也特價

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有網友也回饋使用心得「這盒我買好幾次了 只要特價必買 好不好洗看個人 個人是覺得非常讚」、「都放車上當香包，除異味很好用，等沒味道在拿來洗澡」；但也有民眾表示「沒有很好用欸，個人感覺」、「很普的東西 完全沒必要」、「用過覺得還好捏」。
除此之外，《NOWnews》也整理了賣場本週優惠，包括超夯的拿鐵三合一、滿意寶寶瞬潔乾爽紙尿褲、蘭諾衣物芳香豆也都有優惠。
🟡好市多
📍門市即起至4月25日
◾蘭諾衣物芳香豆，原價799元、特價639元
◾滿意寶寶瞬潔乾爽紙尿褲，S：原價959元、特價759元；M：原價1219元、特價1019元；L：原價1265元、特價1065元；XL：原價979元、特價779元；XXL：原價1319元、特價1119元
◾傳六什錦豆，原價379元、特價325元
◾科克蘭紅豆生乳銅鑼燒，原價259元、特價224元
◾老舊金山原味拿鐵三合一，原價599元、特價479元
此外，「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」去年於台灣好市多獨家販售，一推出便受到許多消費者搶購，導致店頭數度缺貨，今年3月除了於好市多再次補貨之外，即日起更擴大至屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福等各大實體通路販售。
Melano CC酵素洗面乳透過獨家酵素活性技術，結合酵素與保濕因子，能在乳狀質地下仍有效維持酵素活性，方便使用的同時輕鬆洗去老廢角質、有效改善黑頭粉刺及粗大毛孔，也同時使清潔後的膚觸舒適不緊繃。