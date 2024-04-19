你沒看錯！台股一度挫1009點 資金逃竄！元大台灣50反1爆大量
受到台積電昨（18）日法說會下修半導體產業的展望，台北股市今（19）日開盤下跌410.92點，隨後盤中再傳出以色列發射飛彈擊中伊朗據點，台股跌點在半小時內快速擴大，一度來到1009.32點。資金開始逃向反向ETF，元大台灣50反1午盤爆出超過55萬張大量，大漲3.06%，顯示出投資人的恐慌情緒。
記者陳郁柔／台北報導
台北股市今（19）日開盤下跌410.92點或2.02%，來到19890點，失守兩萬點關卡，盤中又傳出，一名美國官員向媒體證實，以色列飛彈擊中伊朗的一處據點，但並沒有證實敘利亞及伊朗的據點是否也遭襲擊。消息一出拖累台北股市跌點擴大，一度重挫1009.32點或4.9%，來到19291.88點，創下台股盤中單日次大跌點，僅次於2021年5月12日的1417點；下午12點30分台股下跌667.23點或3.29%，來到19633.97點，預估成交量為7400億元。
資金開始竄逃，一部份逃往反向ETF，其中指標元大台灣50反1爆出超過55萬張大量，榮登台股成交量排行榜冠軍，看得出來投資人避險情緒濃厚。
元大台灣50反1全名為「元大台灣50單日反向1倍ETF」，操作方式是利用「放空台指期貨」和「買進各式債券」來達成反向追蹤 0050 指數的效果，也就是說買進 0050反一代表著做空大盤。所以，當股市向下修正時，台灣50反1往往淨值會逆勢衝高。