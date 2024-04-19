台股盤中暴跌千點！超跌？分析師：先停看聽外避險找3族群
美國股市昨（18）日跌多漲少，科技股幾乎收黑，其中台積電ADR下跌將近5%，再加上傳出以色列發射飛彈回擊伊朗，拖累台北股市今（19）日遭血洗，盤中一度重挫1009.32點或4.9%，19291.88點，創下台股盤中單日次大跌點。有分析師指出，由於周末不確定性仍高，因此建議投資人下周一二多觀察，看是否整個市場都是「甜甜價」，若想避險，也可以留意軍工國防、黃金與航運股。
記者許家禎／台北報導
分析師艾綸接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，台積電第一季營收獲利亮眼，超乎市場預期，因此台指夜盤時向上開高，但總裁魏哲家隨後表示，因為總體經濟和地緣政治的不確定性，下修了今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，這也讓台指夜盤急跌，台積電ADR也重挫近5%。
艾綸指出，台積電釋出產業利空消息，使台積電今日股價也開盤重挫，一度大跌58元、來到746元，他個人認為有點過度反應，尤其還拖累台北股市今日開盤下跌410.92點或2.02%，來到19890點，失守兩萬點關卡。盤中雪上加霜，外媒報導以色列飛彈擊中伊朗的一處據點，以伊衝擊加劇，大盤盤中重挫1009.32點或4.9%，19291.88點，創下台股盤中單日次大跌點，僅次於2021年5月12日的1417點。
艾綸表示，市場中「緩漲急跌」對多頭格局來說，本來就是正常現象，雖然今天台股大盤遭到「雙重打擊」，但他不認為今年整體大環境會崩盤，只是今天跌多，且不知道周末會不會以伊衝突升溫，因此預期下周大盤還是震盪的格局，投資人可以觀察下周一二、期待整體市場「甜甜價」。
艾綸指出，今天台股大盤遭血洗，如果投資人手上有持股碰到停損點，那麼可以獲利了結，但如果有跌但跌幅沒有那麼重，該守的位置都有收好，那麼其實不用太緊張。或是近期想避險的話，黃金概念股佳龍，或是散裝航運與國防軍工，可做為資金移轉的重點布局。