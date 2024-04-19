不敢相信！台股盤中一度跌1009點 台積電下殺54元、失守800元
美國股市昨（18）日跌多漲少，科技股幾乎收黑，其中台積電ADR下跌將近5%，拖累台北股市今（19）日開盤下跌410.92點或2.02%，來到19890點，失守兩萬點關卡，盤中更是傳出以色列發射飛彈消息，拖累台股一度下殺1009.32點，終場收跌774.08點或3.81%，來到19527.12點，創下單日歷史收盤最大跌點，黑K留長下影線，成交量為7047.88億元，成交量創下32個月以來新高；週線結束連8紅。
記者陳郁柔／台北報導
台北股市今（19）日開盤下跌410.92點或2.02%，來到19890點，盤中又傳出，一名美國官員向媒體證實，以色列飛彈擊中伊朗的一處據點，但並沒有證實敘利亞及伊朗的據點是否也遭襲擊。消息一出拖累台北股市跌點擴大，一度重挫1009.32點或4.9%，19291.88點，創下台股單日次大跌點，僅次於2021年5月12日的1417點。
大盤重挫，櫃買指數也同步下跌，終場下跌8.26點或3.3%，來到242.42點，最低來到238.51點，成交量為1358億元，一根長黑K摜破季線。今日成交量排行榜前五名：大同、大亞、中工、華榮、鴻海；今日成交值排行榜前五名：台積電、大同、大亞、鴻海、奇鋐。
權值股全數走跌，昨日召開法說會的台積電，下修全球半導體產業展望，因此引發失望性賣壓，今日開盤跳空，重挫一度大跌58元、來到746元，終場下跌54元或6.72%，來到750元；鴻海下跌5元、來到143元；聯發科大跌57元，來到993元，失守千元關卡。