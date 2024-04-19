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台股狂跌！雲豹能源逆勢漲停　投資小白問憑什麼？老船長4字神回

▲太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨宣布已取得證交所核准通過函，力拚第2季轉一般板上市，今一早開盤不到1小時，股價就衝到156.5漲停。(圖／品牌提供資料照)
▲太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨宣布已取得證交所核准通過函，力拚第2季轉一般板上市，今一早開盤不到1小時，股價就衝到156.5漲停。(圖／品牌提供資料照)

記者徐銘穗/綜合報導

目前綠電合約已破百億度的太陽能系統整合商雲豹能源（6869），昨（18）宣布已取得證交所核准通過函，力拚第2季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。而今台股開低走低，盤中一度狂殺超過1000點，但雲豹能源股價卻逆勢飆漲，開盤直攻漲停，不到1小時衝156.5漲停，大漲15元。投資小白好奇問雲豹能源憑什麼能逆勢漲停？股海老船長神回4字「台灣價值」。

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雲豹能源去年在台灣創新板掛牌，今年3月滿一周年之際申請改列一般板。雲豹能源昨發布新聞稿表示，已於4月17日首家取得台灣證券交易所核准通過函，力拚第二季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。

今天受到台積電ADR及以色列開戰影響，台股大跌，盤中一度狂殺逾1000點，但網友卻發現「雲豹能源-創」居然在逆勢中漲停板，在PTT上發文嚇問：「有人有頭緒嗎？是不是該All In了！」貼文引發討論，有人不以為意，認為航運三雄才要歐印，也有人意有所指地說「早就說過了，要賺錢跟黨走」。

▲雲豹能源（6869）今一早開盤不到1小時，股價就衝到156.5漲停。（圖／翻攝永豐金大戶投APP）
▲雲豹能源（6869）今一早開盤不到1小時，股價就衝到156.5漲停。（圖／翻攝永豐金大戶投APP）
投資小白好奇問「雲豹能源」憑什麼能逆勢漲停？有何利多消息嗎？引來一票股海老船長默契神回「台灣價值」4字，直言雲豹能能才是「真正的台灣價值高股息，00940閃邊」。

雲豹能源有多夯？根據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，無論2023年度、以及2024年第一季憑證中心所發放太陽光電之綠電憑證數量排名，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電皆在國內眾多售電業者中坐二望一，光是今年第一季達近3萬張太陽光電憑證，位居台灣第二大售電業者。

雲豹能源表示，天能綠電預計今年底累計綠電轉供簽約量將達到125億度，且集團旗下綠電高達96%轉供民間企業，積極以發電、售電一條龍能源服務發展綠電交易，協助國內各大企業達成RE100目標。

在營收部分，雲豹能源昨也公布，公司3月合併營收新台幣4.99億元，較去年同期增加37.67%；累計今年1至3月營收新台幣10.01億元，年增6.71%，主要因素為承攬工程收入依進度認列所致。
 

▲雲豹能源昨發布，成功取得台灣證券交易所核准通過函，力拚第二季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。（圖／翻攝雲豹能源官網）
▲雲豹能源昨發布，成功取得台灣證券交易所核准通過函，力拚第二季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。圖右為雲豹能源董事長廖福生、左為總經理趙書閔。（圖／翻攝雲豹能源官網）

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