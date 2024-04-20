運動維納斯／曾是全台最強職籃啦啦隊！芊芊3歲就開始學舞

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學舞的過程當然很辛苦，加上她的個性要求完美，常常在練習的時候一個動作會重複練上好幾百遍，每次練完都鐵腿了，常常會懷疑自己為什麼要這麼辛苦，為什麼要把自己折磨成這樣，但是只要想到能夠很亮麗的站上舞臺，她就覺得一切都是值得的。
她學過各種不同類型的舞蹈，現在最常跳的是充滿活力又可愛的舞蹈，不管是以前在啦啦隊跳舞，還是現在開班授課，每次跳完都會覺得很開心、充滿能量。
另外現代舞也是她很擅長的舞風，因為是她大學時期的主修，她表示現代的特點是在強調舞蹈的自然跟美的表現，現代舞讓人的身體變得更有彈性，也能夠創造出更多身體的可能性，對現在的自由舞風有很大影響。
她也很喜歡挑戰不一樣的自己，利用舞蹈來展現不同的面貌，偶爾會用一些性感的肢體語言，來展現女人味的一面，舉手投足散發出女性特有的魅力，她覺得舞蹈之所以能如此吸引自己，絕對是因為能夠不斷開發出心靈深處的渴望，讓她深愛舞蹈無法自拔。
芊芊非常地喜歡小孩，所以現在有開課教幼兒律動，每次看到很小的小朋友，跟著她一起開心跳舞，她就會想到當年的自己，她很希望把舞蹈的快樂帶給他們，帶領他們開心成長。
她還有一個在一般人眼中很特別的技能，她表示從外表上可能無法想像她這麼喜歡空翻，她說：「剛開始是為了要讓跳舞有更多的變化，於是開始學習各種空翻技巧，後來因為很喜歡挑戰自己，所以難度越來越高，每次我把空翻的影片發在社群上，都會引來很多粉絲的熱烈討論。」
另外她還有一個小秘密，好朋友們都知道她是一個小吃貨，從小就很愛吃美食，總是無法拒絕甜點的誘惑，後來乾脆自己動手做美食來滿足口腹之慾，她說：「我最喜歡雞蛋糕，每次我在做雞蛋糕的時候，都會刻意加入不同的餡料，不但好吃而且在口中有不同的滋味，就像舞蹈一樣，會有各種不同的風格特色。」