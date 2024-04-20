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運動維納斯／曾是全台最強職籃啦啦隊！芊芊3歲就開始學舞

▲本集運動維納斯芊芊過去曾是被譽為全台最強啦啦隊的夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員之一。（特約攝影 /郭運復攝）
▲本集運動維納斯芊芊過去曾是被譽為全台最強啦啦隊的夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員之一。（特約攝影 /郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

芊芊從3歲開始學舞，一路國小國中高中大學都是舞蹈科班，擅長各種舞風，大學時主修現代，現在最喜歡的是街舞，她覺得自己為了跳舞而生，現在隨時隨地都想的跳舞，自由自在的舞動身軀，就是她的生活，大家都叫她「舞蹈小精靈」。

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她記得從很小很小的時候就非常好動，在家裡常常會開心地跳來跳去停不下來，於是媽媽就帶她和哥哥去舞蹈教室學舞，開啟了她的舞蹈生涯。她說：「練舞已經20年，在那麼長的時間，我覺得舞蹈最吸引自己的地方，就是能夠站在舞臺上，把最好的自己展現出來，我很享受那種感覺。」


學舞的過程當然很辛苦，加上她的個性要求完美，常常在練習的時候一個動作會重複練上好幾百遍，每次練完都鐵腿了，常常會懷疑自己為什麼要這麼辛苦，為什麼要把自己折磨成這樣，但是只要想到能夠很亮麗的站上舞臺，她就覺得一切都是值得的。

▲「舞蹈小精靈」芊芊在溫暖的陽光下翩然起舞（特約攝影 /郭運復攝）
▲「舞蹈小精靈」芊芊在溫暖的陽光下翩然起舞（特約攝影 /郭運復攝）
她學過各種不同類型的舞蹈，現在最常跳的是充滿活力又可愛的舞蹈，不管是以前在啦啦隊跳舞，還是現在開班授課，每次跳完都會覺得很開心、充滿能量。

▲科班出身的芊芊擅長各種舞風。（特約攝影 /郭運復攝）
▲科班出身的芊芊擅長各種舞風。（特約攝影 /郭運復攝）
另外現代舞也是她很擅長的舞風，因為是她大學時期的主修，她表示現代的特點是在強調舞蹈的自然跟美的表現，現代舞讓人的身體變得更有彈性，也能夠創造出更多身體的可能性，對現在的自由舞風有很大影響。

▲芊芊為舞蹈而生，舉手投足充滿魅力。（特約攝影 /郭運復攝）
▲芊芊為舞蹈而生，舉手投足充滿魅力。（特約攝影 /郭運復攝）
她也很喜歡挑戰不一樣的自己，利用舞蹈來展現不同的面貌，偶爾會用一些性感的肢體語言，來展現女人味的一面，舉手投足散發出女性特有的魅力，她覺得舞蹈之所以能如此吸引自己，絕對是因為能夠不斷開發出心靈深處的渴望，讓她深愛舞蹈無法自拔。

▲學舞蹈的女生肢體語言特別豐富，芊芊隨便擺個POSE，就深深吸引攝影師的目光。（特約攝影 /郭運復攝）
▲學舞蹈的女生肢體語言特別豐富，芊芊隨便擺個POSE，就深深吸引攝影師的目光。（特約攝影 /郭運復攝）
芊芊非常地喜歡小孩，所以現在有開課教幼兒律動，每次看到很小的小朋友，跟著她一起開心跳舞，她就會想到當年的自己，她很希望把舞蹈的快樂帶給他們，帶領他們開心成長。

▲喜歡挑戰自我，芊芊特地學空翻，增加舞蹈的多樣性。（特約攝影 /郭運復攝）
▲喜歡挑戰自我，芊芊特地學空翻，增加舞蹈的多樣性。（特約攝影 /郭運復攝）
她還有一個在一般人眼中很特別的技能，她表示從外表上可能無法想像她這麼喜歡空翻，她說：「剛開始是為了要讓跳舞有更多的變化，於是開始學習各種空翻技巧，後來因為很喜歡挑戰自己，所以難度越來越高，每次我把空翻的影片發在社群上，都會引來很多粉絲的熱烈討論。」


▲芊芊自稱是小吃貨，經常動手做點心滿足味蕾。（特約攝影 /郭運復攝）
▲芊芊自稱是小吃貨，經常動手做點心滿足味蕾。（特約攝影 /郭運復攝）
另外她還有一個小秘密，好朋友們都知道她是一個小吃貨，從小就很愛吃美食，總是無法拒絕甜點的誘惑，後來乾脆自己動手做美食來滿足口腹之慾，她說：「我最喜歡雞蛋糕，每次我在做雞蛋糕的時候，都會刻意加入不同的餡料，不但好吃而且在口中有不同的滋味，就像舞蹈一樣，會有各種不同的風格特色。」


 

▲運動維納斯芊芊小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）
▲運動維納斯芊芊小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

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