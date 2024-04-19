特企／國家地理服飾進駐新竹Big City 遠東巨城購物中心

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國家地理服去年陸續進駐台灣各城市後，依靠著品牌結合機能性和時尚都會設計剪裁，提供豐富的服裝、鞋包、行李箱及戶外露營用品的選擇，獲得廣大消費者的青睞與支持，並在台灣已拓展至6間門市。而今年為了回應其他縣市的嚮往與期盼，國家地理服飾看準新竹Big City 遠東巨城購物中心的潛力商機，並結合新竹為台灣甚至全球半導體重鎮的特色，以「登陸太空」為主題，打造全球第一間佔地最大的「登陸太空」概念店！
國家地理探索未知的核心精神從未停歇，更從地球拓展至太空領域。恰逢今年為傳奇阿波羅 11 號登月任務 55 周年，國家地理服飾搶先掌握全球探索宇宙的趨勢，計畫延續「登陸太空」的主題，持續在全球設立相關概念店鋪，藉此滿足科學的愛好者、探險家或是時尚領導者。國家地理服飾下半年也會持續在台拓展，全面服務台灣的消費者，希望提供最完整的商品服務以及最方便、舒適的探索體驗。
國家地理服飾新竹概念店人氣亮點！24SS ADELIE 全新系列 感受城市脈動
國家地理服飾新竹概念店，除了擁有吸引人的店裝之外，店內販售產品更備有最齊全的人氣服飾「24SS ADELIE全新系列」，此系列以簡約俐落的剪裁呈現，搭配舒適涼爽的尼龍材質面料及防曬抗UV材質，有效阻擋高達98%紫外線的功能，同時兼具都會時尚與戶外機能，不論是日常生活到戶外探險都能俐落詮釋，在探索無限可能的同時，感受自由舒展。
除此之外，「24SS ADELIE全新系列」皆採用環境友善的REGEN材質，100%回收廢棄塑膠瓶製成，除了將機能時尚穿上身之外，每筆在國家地理服飾的消費，也都會投入協助非營利組織「國家地理學會」（National Geographic Society），作為支持探索、研究與教育之用。
為了歡慶國家地理服飾新竹概念店開幕，更特別於概念店前廣場，舉辦《太空漫遊 宇宙探索活動》，邀請消費者漫遊和駐足於露營帳星空穹頂下，探索宇宙的神秘奧妙，現場更提供多項專屬限定小禮，4／19至21日，完成指定任務，便有機會獲得國家地理服飾人氣產品，且即日起至5／1，品牌再祭出開幕滿額贈禮活動，期待能吸引更多消費者，共同登陸太空探索全新未知世界!