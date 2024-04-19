蔡英文最愛閣員是他們！8年前上任後從未異動　這4人動向備受關注

曾掛保證不缺電！蔡英文任內推非核家園　停電不斷惹民怨

▲蔡英文在2015年參選總統前，就曾承諾，「執政後不會缺電」。（圖／資料照片）
▲蔡英文在2015年參選總統前，就曾承諾，「執政後不會缺電」。（圖／資料照片）

記者陳佩君／台北報導

桃園地區連續3天發生多起停電事故，引發民怨，桃園市長張善政更批評民進黨政府「上樑不正、下樑歪」，能源政策在總統蔡英文任內「荒腔走板」。缺電問題難解，準賴內閣喊出「穩定供電」口號，並視其為施政重點，試圖安定民心，如何落實穩定供電，而非淪為口號，成為新政府的首要課題。

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電力問題始終是民眾關注的議題，蔡英文在2015年參選總統前，就曾承諾，「執政後不會缺電」，並會逐步達成非核家園理想；而在她上任後，也曾掛保證，政府和台電會確保發電系統不缺電，只是相關保證，都讓網友不埋單。

蔡政府上任後，以「非核家園」、2050淨零排放為目標，並搭配「減煤、增氣、展綠、非核」等政策，同時大力推動再生能源，除了風力、光電等成熟綠能外，也發展地熱、海洋能、生質能等前瞻能源，並由國營事業帶頭，逐步擴大氫能混燒比例。

截至目前為止，綠能發電占比已超越核能，核電將在2026年完全歸零，2030年時，再生能源將提升至30%，燃氣則增至50%、燃煤遞減至20%。

只是，蔡英文任內發生多起大停電，也使外界質疑其能源政策，舉凡2017年的815全台大停電、2021年513停電等，都大大引起民怨，並被網友質疑，政府應為錯誤的能源政策道歉；桃園地區近日連續3天5度大停電，影響上萬居民生活，再度掀起民眾不滿，批評政府要漲電價卻又停電。

國民黨立委楊瓊瓔質疑，現在才4月中，還沒到夏日用電高峰，但台電4部機組跳機，還需用將除役核電的機組跟台積電發電支援；不僅未達砸千億預算要達到的「發電韌性」，而根本是「任性發電」，各種緊急調度卻各種不承認發電狀況有問題。她呼籲，準總統賴清德、準閣揆卓榮泰，進行電力及能源政策總檢討。

能源及電力供應備受關注，成為新內閣關注重點，準賴政府喊出「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「推動永續綠生活」、「政府做淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等5大策略，來達成2050淨零轉型目標；卓榮泰日前宣布新內閣時，也特別指出，未來新內閣會以穩定供電作為第一要務，發展多元綠能，也呼籲各界給予台電多點掌聲。

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