曾掛保證不缺電！蔡英文任內推非核家園　停電不斷惹民怨

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蔡政府上任後，以「非核家園」、2050淨零排放為目標，並搭配「減煤、增氣、展綠、非核」等政策，同時大力推動再生能源，除了風力、光電等成熟綠能外，也發展地熱、海洋能、生質能等前瞻能源，並由國營事業帶頭，逐步擴大氫能混燒比例。
截至目前為止，綠能發電占比已超越核能，核電將在2026年完全歸零，2030年時，再生能源將提升至30%，燃氣則增至50%、燃煤遞減至20%。
只是，蔡英文任內發生多起大停電，也使外界質疑其能源政策，舉凡2017年的815全台大停電、2021年513停電等，都大大引起民怨，並被網友質疑，政府應為錯誤的能源政策道歉；桃園地區近日連續3天5度大停電，影響上萬居民生活，再度掀起民眾不滿，批評政府要漲電價卻又停電。
國民黨立委楊瓊瓔質疑，現在才4月中，還沒到夏日用電高峰，但台電4部機組跳機，還需用將除役核電的機組跟台積電發電支援；不僅未達砸千億預算要達到的「發電韌性」，而根本是「任性發電」，各種緊急調度卻各種不承認發電狀況有問題。她呼籲，準總統賴清德、準閣揆卓榮泰，進行電力及能源政策總檢討。
能源及電力供應備受關注，成為新內閣關注重點，準賴政府喊出「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「推動永續綠生活」、「政府做淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等5大策略，來達成2050淨零轉型目標；卓榮泰日前宣布新內閣時，也特別指出，未來新內閣會以穩定供電作為第一要務，發展多元綠能，也呼籲各界給予台電多點掌聲。