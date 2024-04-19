富邦人壽《AI職業代碼推薦》獲臺灣最佳數位體驗保險公司獎

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當業務人員協助客戶投保時，須依「臺灣地區傷害保險個人職業分類表」查找適合客戶的職業代碼。因為職業代碼會影響保險的費率及核保決定，且依據防制洗錢與打擊資恐規範，在客戶投保前應進行確認客戶身分及職業，足見職業代碼的重要性。
富邦人壽以客戶需求為出發持續創新服務，期望運用AI技術輔助作業流程。2023年6月首度推出《AI職業代碼推薦》系統輔助校登人員，於影像受理系統向校登人員推薦適合客戶的職業代碼，在推薦成功率近九成後，將《AI職業代碼推薦》擴大運用於行動投保系統，輔助業務人員於線上協助客戶投保時，可即時獲得由系統所推薦的職業代碼。透由AI輔助服務，至2023年底共服務了約23萬件保單，讓投保過程變簡單輕鬆，打造更佳的金融消費體驗。
《AI職業代碼推薦》依客戶的服務單位、營業性質、職位、工作內容自動運算，再向使用者推薦得分最高(較貼近客戶職業)的前五名之職業代碼。此系統為富邦人壽自行研發，資訊團隊秉持鍥而不捨的精神，透過自建AI模型，從資料處理、特徵工程、模型建立、再次訓練、模型評分，歷經數十多萬筆資料的模型訓練校正打造而成。
全方位拓展AI服務 打造金融新面貌
富邦人壽近期除了運用 AI職業代碼推薦優化投保流程外，亦積極運用AI人工智慧強化業務營運品質及效率，例如運用AI招募系統，透過面試者所回答問題，以AI分析受試者的適切性，此AI運用方式除縮短招募單位的甄選時間，亦解決求職者與面試官因時間、空間限制而拉長招募流程時間；此外，運用AI建置新式知識檢索引擎，提供一站式知識精準查詢服務，增進作業品質，提升客戶服務體驗。保單服務方面，將增加智能文字機器人服務項目，提供保戶更完整的保單基本資訊、繳費方式、保單借款資訊及保單進度等查詢，提升保險服務體驗。富邦人壽未來將導入更多的數位科技於業務運用場景，讓數位科技融入日常，致力成為更暖心的數位體驗保險公司。