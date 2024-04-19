特企／低卡更清爽！今夏最消暑超商飲料「有茗氣氣泡鮮果茶」
炎炎夏日即將來臨，台灣第一支冷藏直送的氣泡鮮果茶「有茗氣」，有鑒於消費者對健康需求的日益重視下，重磅推出新口味「低卡檸檬蘋果紅茶」，大大降低熱量，每一口都可以享受少負擔的暢快消暑感，更特別添加兒茶素，增添營養價值促進新陳代謝，每瓶410毫升，即日起於全台各大通路清爽上市。
「有茗氣低卡檸檬蘋果紅茶」，延續品牌使用台灣茶葉，以精萃工法技術，萃取甘甜回韻的茶湯精華。搭配絕妙雙重水果風味，清新檸檬及香甜蘋果，完美交織出酸甜甘醇的果茶感，而綿密的氣泡，更是提升口感層次重要角色，帶領有茗氣鮮果茶在舌尖上舞動，每一口都能感受到味蕾的刺激饗宴，沁爽暢快。
有茗氣現有口味「白桃蘋果綠茶」，於去年上市熱賣至今，有別於市面其他品牌果茶，這款擁有更高果汁含量，果香更為濃郁，且與低卡檸檬蘋果紅茶一樣，採用雙重水果風味，香濃白桃及香甜蘋果，與清新綠茶孕育出迷人療癒的風味，讓平常不太喝氣泡飲的女性也很喜愛，更成為辦公室桌上的打氣飲品。
「有茗氣低卡檸檬蘋果紅茶」，每瓶410毫升，建議售價45元，已於全台各大通路熱烈販售中， 5月14日前便利商店通路享嘗鮮價兩件75元優惠，快來一同感受「有茗氣低卡檸檬蘋果紅茶」帶來的清爽消暑體驗！(優惠訊息以各大通路公布為主)。