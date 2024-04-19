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前田健太2.2局「核爆」！狂挨3發全壘打失6分　被敲7轟全聯盟最多

▲底特律老虎日籍投手前田健太2.2局「核爆」！狂挨3轟失6分，開季被敲7發全壘打是全聯盟最多。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律老虎日籍投手前田健太2.2局「核爆」！狂挨3轟失6分，開季被敲7發全壘打是全聯盟最多。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

前田健太2.2局「核爆」！效力底特律老虎的日籍投手前田健太開季不順，今（19）日第4度先發面對德州遊騎兵，只投2.2局遭到「核爆」，狂挨了3發全壘打，失掉5分自責失分。雖然靠著打線支援躲過敗投，但最終老虎仍以7：9敗給遊騎兵，前田健太總計被轟7發全壘打為全聯盟最多。

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遊騎兵首局首打席Marcus Semien就對前田健太敲出陽春砲，2局上則被Jonah Heim敲出2分砲，3局上重砲手Adolis Garcia不落人後的轟出陽春砲，前田健太當下也露出相當懊悔的表情彎下腰。老虎3局上發生守備失誤再掉1分，形成4：6落後的局面，前田健太才被換下場休息。

後續老虎打線在4局下灌入3分，和遊騎兵戰成7：7平手，可惜老虎牛棚抵擋不住遊騎兵攻勢，在8、9局都有失分，最終遊騎兵以9：7超前比分拿下勝利。先發前田健太本場主投2.2局，被敲出7支安打，其中3發全壘打，吞下5分自責失分，目前自責失分率來到7.64，且4場先發都沒能拿下勝投。

更重要的是，開季至今前田健太總計被敲出7發全壘打，和芝加哥小熊投手Kyle Hendricks並列大聯盟最多，不過Kyle Hendricks的自責失分率高達12.71。

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