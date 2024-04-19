卓榮泰第四波內閣！藍委評「終於看到兩位女閣員」：但一點都不新
準行政院長卓榮泰今公布新內閣人事案，包括準勞動部長何佩珊、準衛福部長邱泰源、準環境部長彭啟明、準原住民族委員會主委曾智勇，準客家委員會主委古秀妃等人選。對於此次宣布人事，國民黨立委許宇甄直言，今日公布第四波內閣名單，終於看到兩位女性閣員，讓「老南男」團隊增添些許粉彩。
記者莊蕙如／台北報導
許宇甄強調，賴清德宣稱將邀請「跨黨派、跨世代」的人才籌組政府，組成「民主大聯盟」，但今天公布的內閣名單還是以派系利益為導向，以政治操作為考量，距離賴清德所說的理想差的太遠，當總統只顧派系利益，只顧追逐個人歷史定位，那麼國家、百姓就危險了。
許宇甄提到，今日公布第四波內閣名單，終於看到兩位女性閣員，讓「老南男」團隊增添些許粉彩，看似亮點，但卻仍是老面孔，一點都不新。
許宇甄也點明其餘準內閣表示，彭啟明在氣候變遷、氣象領域有專業，但我國面臨的碳稅、空污、垃圾等問題要怎麼處理，還待觀察。
許宇甄也表示，準環境部長彭啟明也在去年11月訪談準總統賴清德，當時賴清德表示，若未來科技進步到能解決核安、核廢問題時，民眾又有共識時不會排斥科技帶來的便利。許宇甄質疑，如今賴任命彭啟明當部長是要來協助新政府跟社會大眾溝通，解決台灣8年來因非核後面臨的缺電、停電問題嗎？