台彩大樂透、威力彩全賣輸它！彩迷改買這張　「隱藏下注陷阱」曝

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而跟彩迷投注單注並且20倍下注在「小」，開獎113020453期中，開出20個號碼當中「01至40號」總共超過13個，於是該張彩券中獎，由於該玩法的倍率都是6倍，因此該彩迷可以獲得3000元的獎金。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不就是二分之一的機率？」、「這個不是大就是小很好猜」、「猜大小中獎有什麼好厲害的，不是就二分之一的機率嗎？」
外行人以為好中！「賓果賓果」投注隱藏陷阱曝光
依照官網介紹的「賓果賓果」玩法，其中兩項最簡單的就是「猜大小」以及「猜單雙」，表面上看起來都是二選一、有50%中獎機率的概念，都是任一大、小、單、雙開出超過13顆號碼的話就會中獎，但這其中的關鍵在於，「如果當期開出的任一大、小、單、雙都沒有超過13個呢？例如大號開出12顆，小號開出8顆，這樣算下注大中獎嗎？」答案就是槓龜，莊家通咬，意即開出的獎號不是字面二分之一的意思，而是還要通過一定門檻才是中獎。
《NOWnews》記者實際查詢「賓果賓果」4月19日最新10期的開獎結果，結果發現十期當中在這「猜大小」玩法當中，開出5次大小輸贏；而在「猜單雙」的玩法中，竟然是開出0次，如果10期每期都下注25元猜單雙就已經現賠250元，這也是為什麼彩券行老闆會讚嘆的原因，因為該彩迷是開倍數下注且單注就中獎，其實猜大小以及單雙都不好中獎。此外，按照賠率來看，只要超過6期沒開出，就會虧本，尤其有些人還愛開倍數下注，只要槓龜一次大的就很容易上頭，覺得能凹回來就繼續下注。
「賓果賓果」崛起超車大樂透、威力彩！銷售量最新排行曝光
然而別看「賓果賓果」似乎討論熱度沒有大樂透、威力彩高，根據財政部的最新資料顯示，2023年整年度的彩券銷售金額為為1426億元，其中最愛試手氣的刮刮樂銷售額高達726億元（佔比50.9％），而第二名則為賓果賓果178億元（佔比12.5％），第三名以及第四名才是大樂透跟威力彩。
「賓果賓果」電腦型彩券從2008年上市後也經過不斷改良，銷售至今也已經有16年的歷史，玩法其實非常簡單，彩迷依據80個號碼中選出想要的號碼，玩法分為「猜數字（稱為幾星彩，選1個數字稱為1星，最多選到10個數字稱為10星，以此類推）」、「猜大小」、「猜單雙數」、「猜超級獎號」四種，單注25元，每天早上7時5分開始，每5分鐘就會開獎，一路開到晚上23時55分，一天會開出204期，非常的驚人，每5分鐘就能體驗對獎的刺激感，也成功養出一票熱愛該彩票玩法的彩迷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。