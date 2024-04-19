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台彩大樂透、威力彩全賣輸它！彩迷改買這張　「隱藏下注陷阱」曝

▲台彩販售公益彩券多年，最著名的彩券就是「大樂透」以及「威力彩」，每逢累積高額獎金的時候，總是會吸引許多彩迷花小錢拼致富。（圖／記者陳明安攝）
▲台彩販售公益彩券多年，最著名的彩券就是「大樂透」以及「威力彩」，每逢累積高額獎金的時候，總是會吸引許多彩迷花小錢拼致富。（圖／記者陳明安攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台彩販售公益彩券多年，最著名的彩券就是「大樂透」以及「威力彩」，每逢累積高額獎金的時候，總是會吸引許多彩迷花小錢購買彩券，希望財神爺能來敲門。然而台彩的彩券也非常多元化，其中一款名為「BINGO BINGO賓果賓果」的彩券，一天可以開出204期非常的驚人，由於投注以及玩法單純，常常有人一下慘賠不少。然而近日有彩券行分享一位民眾玩「賓果賓果」中獎，結果貼文引發廣大迴響，意外揭開「賓果賓果」的陷阱面。

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一名彩券行老闆在臉書社團「刮刮樂&樂透彩券炫耀分享CCC」貼文指出「這客人也太神了吧！賓果猜大小，結果單下注就中了」只見貼出的照片，該名彩迷玩的是「BINGO BINGO賓果賓果」的彩券，選擇的是猜「當期開出獎號大小」的玩法，這種玩法是當期開獎的20個號碼中，較小的號碼範圍01至40號、較大的號碼41至80號，任一邊開出超過13個就是中獎。

▲彩券行老闆分享有客人神運氣壓中「賓果賓果」猜大小玩法，幸運中獎3000元。（圖/）
▲彩券行老闆分享有客人神運氣壓中「賓果賓果」猜大小玩法，幸運中獎3000元。（圖/刮刮樂&樂透彩券炫耀分享CCC）
而跟彩迷投注單注並且20倍下注在「小」，開獎113020453期中，開出20個號碼當中「01至40號」總共超過13個，於是該張彩券中獎，由於該玩法的倍率都是6倍，因此該彩迷可以獲得3000元的獎金。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不就是二分之一的機率？」、「這個不是大就是小很好猜」、「猜大小中獎有什麼好厲害的，不是就二分之一的機率嗎？」

外行人以為好中！「賓果賓果」投注隱藏陷阱曝光

依照官網介紹的「賓果賓果」玩法，其中兩項最簡單的就是「猜大小」以及「猜單雙」，表面上看起來都是二選一、有50%中獎機率的概念，都是任一大、小、單、雙開出超過13顆號碼的話就會中獎，但這其中的關鍵在於，「如果當期開出的任一大、小、單、雙都沒有超過13個呢？例如大號開出12顆，小號開出8顆，這樣算下注大中獎嗎？」答案就是槓龜，莊家通咬，意即開出的獎號不是字面二分之一的意思，而是還要通過一定門檻才是中獎。

《NOWnews》記者實際查詢「賓果賓果」4月19日最新10期的開獎結果，結果發現十期當中在這「猜大小」玩法當中，開出5次大小輸贏；而在「猜單雙」的玩法中，竟然是開出0次，如果10期每期都下注25元猜單雙就已經現賠250元，這也是為什麼彩券行老闆會讚嘆的原因，因為該彩迷是開倍數下注且單注就中獎，其實猜大小以及單雙都不好中獎。此外，按照賠率來看，只要超過6期沒開出，就會虧本，尤其有些人還愛開倍數下注，只要槓龜一次大的就很容易上頭，覺得能凹回來就繼續下注。

▲台彩的「賓果賓果」遊戲規則要搞清楚，猜大小、單雙並非是字面上二分之一中獎的意思，而是任一大小或單雙當期開出都要超過13顆，否則都是莊家通殺。（圖/台彩官網）
▲台彩的「賓果賓果」遊戲規則要搞清楚，猜大小、單雙並非是字面上二分之一中獎的意思，而是任一大小或單雙當期開出都要超過13顆，否則都是莊家通殺。（圖/台彩官網）
「賓果賓果」崛起超車大樂透、威力彩！銷售量最新排行曝光

然而別看「賓果賓果」似乎討論熱度沒有大樂透、威力彩高，根據財政部的最新資料顯示，2023年整年度的彩券銷售金額為為1426億元，其中最愛試手氣的刮刮樂銷售額高達726億元（佔比50.9％），而第二名則為賓果賓果178億元（佔比12.5％），第三名以及第四名才是大樂透跟威力彩。

「賓果賓果」電腦型彩券從2008年上市後也經過不斷改良，銷售至今也已經有16年的歷史，玩法其實非常簡單，彩迷依據80個號碼中選出想要的號碼，玩法分為「猜數字（稱為幾星彩，選1個數字稱為1星，最多選到10個數字稱為10星，以此類推）」、「猜大小」、「猜單雙數」、「猜超級獎號」四種，單注25元，每天早上7時5分開始，每5分鐘就會開獎，一路開到晚上23時55分，一天會開出204期，非常的驚人，每5分鐘就能體驗對獎的刺激感，也成功養出一票熱愛該彩票玩法的彩迷。

▲電腦彩券、大樂透、威力彩、今彩539、台彩、台灣彩券。（圖／記者顏真真攝）
▲賓果賓果電腦型彩券的銷量近幾年非常不錯，連續三年都奪下亞軍的位置，去年也贏過大樂透以及威力彩。（圖／記者顏真真攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。

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