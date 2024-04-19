越南盾兌美元跌至新低！越南央行準備出手 干預外匯市場
今（19）日越南盾兌美元跌至歷史新低25463，越南央行表示，官員們準備干預外匯市場，與韓國和印度尼西亞等亞洲國家一起抵制美元走強。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南央行才剛出手幫助越南史上最大貪污案留下的爛攤子，越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）因貪污金額超過400億美元，而遭法院判處死刑。其中牽扯到本案的西貢商業銀行（Saigon Joint Stock Commercial Bank）虧損最大，私底下其實已受到政府的資金援助，陸續給予240億美元。
如今由於中東衝突升級推升美元走強，亞洲貨幣正面臨新一波恐慌。美元兌越南盾參考匯率本周上漲了0.7%，為2015年以來的最高水平。
官員稱，必須採取措施防止系統崩潰，正在努力制定措施和機制，以恢復西貢商業銀行的正常運營。越南央行表示，將於4月22日拍賣黃金，同時今年將專注於穩定外匯和黃金市場。
根據最新的官方資訊，在越南央行介入貪污弊案後，西貢商銀的存款額在2023年12月前銳減80%，剩下約60億美元。文件顯示以目前速度，該銀行可能在今年中之前耗盡存款。