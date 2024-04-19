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新海研1號首次國際遠航！開啟台船海洋與大氣聯合探測新篇章

▲新海研1號首次遠航至帛琉靠泊馬拉卡港，於今（19）日返抵高雄港，達到台船國造研究船於大氣及海洋聯合探測的新里程碑。（圖／國科會提供）
▲新海研1號首次遠航至帛琉靠泊馬拉卡港，於今（19）日返抵高雄港，達到台船國造研究船於大氣及海洋聯合探測的新里程碑。（圖／國科會提供）

記者李琦瑋／台北報導

新海研1號首次遠航至帛琉靠泊馬拉卡港，於今（19）日返抵高雄港，本航次前後歷經24天、共2500浬的航程，是台船國造研究船於大氣及海洋聯合探測的新里程碑，開啟台灣海洋與大氣學界整合研究新篇章。國科會副主委林敏聰與台灣大學副校長廖婉君今天特地登船慰勞新海研1號相關人員，並表示此一科學航次對我國海洋科學有相當大的貢獻。

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林敏聰致詞時指出，新海研1號為台灣自造研究船，2020年7月啟用，由台灣大學營運管理；國際航程不僅要符合各項國際規範，對於船隻本身續航及物資量能各方面也是考驗，感謝臺灣大學與全體船務室及船員等相關人員的努力，以及參與研究團隊的配合協助，讓新海研1號首次國際航次圓滿完成。

廖婉君肯定台大相關同仁的付出，並表示，本航次代表台大在大型研究船營運管理的一大進展，期許未來能為海洋研究做出更多貢獻。

國科會表示，新海研1號本次科學航次任務，為執行國科會補助「航向藍海綱要計畫」、「黑潮與紊流交換實驗計畫」及「西菲律賓海海床運動觀測計畫」的聯合航次，參與的研究團隊由台灣大學、中央大學、成功大學、中山大學、台灣師範大學及臺灣海洋大學等6校、7個系所的教授、學生、助理與技術員組成。

國科會提到，此次任務包含協助國內大氣研究團隊定時施放探空氣球，並透過加裝之大氣科儀設備，進行全程空氣品質監測、降雨紀錄及雲層資訊；進行中尺度渦旋、黑潮、北赤道洋流的觀測；回程進行地球物理探測儀器回收及重力、水深的探測。

國科會進一步說明，此航次所收集的各項資料，將有助於提升對西北太平洋大氣環境、海洋中尺度渦旋及海洋次中尺度動力過程的了解，改善大尺度海洋預報模式的模擬結果。

國科會表示，透過西菲律賓海盆地海床變形量、水深、重力和底質剖面等地球物理調查，研究海床地震運動和海嘯之間的能量傳達的物理機制，除了擴大到地球物理探索菲律賓海床垂直運動，增加對於板塊互動的了解之外，並可持續提升海洋數值模擬及氣候變遷耦合模式模擬的精準度，協助預測全球暖化趨勢及海洋藍碳的分布與變化。

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