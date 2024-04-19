新海研1號首次國際遠航！開啟台船海洋與大氣聯合探測新篇章

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廖婉君肯定台大相關同仁的付出，並表示，本航次代表台大在大型研究船營運管理的一大進展，期許未來能為海洋研究做出更多貢獻。
國科會表示，新海研1號本次科學航次任務，為執行國科會補助「航向藍海綱要計畫」、「黑潮與紊流交換實驗計畫」及「西菲律賓海海床運動觀測計畫」的聯合航次，參與的研究團隊由台灣大學、中央大學、成功大學、中山大學、台灣師範大學及臺灣海洋大學等6校、7個系所的教授、學生、助理與技術員組成。
國科會提到，此次任務包含協助國內大氣研究團隊定時施放探空氣球，並透過加裝之大氣科儀設備，進行全程空氣品質監測、降雨紀錄及雲層資訊；進行中尺度渦旋、黑潮、北赤道洋流的觀測；回程進行地球物理探測儀器回收及重力、水深的探測。
國科會進一步說明，此航次所收集的各項資料，將有助於提升對西北太平洋大氣環境、海洋中尺度渦旋及海洋次中尺度動力過程的了解，改善大尺度海洋預報模式的模擬結果。
國科會表示，透過西菲律賓海盆地海床變形量、水深、重力和底質剖面等地球物理調查，研究海床地震運動和海嘯之間的能量傳達的物理機制，除了擴大到地球物理探索菲律賓海床垂直運動，增加對於板塊互動的了解之外，並可持續提升海洋數值模擬及氣候變遷耦合模式模擬的精準度，協助預測全球暖化趨勢及海洋藍碳的分布與變化。