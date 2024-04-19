資金逃竄！台股一度大跌1009點　創下盤中單日次大跌點

53萬股東看過來！群創擬辦理減資案　預計每股返還股東約1.2元

▲面板大廠群創今（19）日透過董事會決議擬辦理現金減資案，預計每股將退還現金約1.2元，減資後股本為789.91億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲面板大廠群創今（19）日透過董事會決議擬辦理現金減資案，預計每股將退還現金約1.2元，減資後股本為789.91億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

面板大廠群創今（19）日透過董事會決議擬辦理現金減資案，將退還股東股款，用來提升股東權益報酬率以及調整資本結構，預計減資比率約為12%，每股將退還現金約1.2元，減資後股本為789.91億元。群創目前股東人數達53.36萬人。

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群創董事長洪進揚今日親赴證交所做重大訊息說明。洪進揚表示，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。此次預計減資12%，每股可返還股東現金1.2元。

群創從2022年虧損以來已經連續3年減資，此次預計減資金額10,8.9億元，消除股份為10.89億股，減資比例為12%，減資後股本將瘦身為798.91億元。該現金減資案將於5月31日股東會提起討論。

群創表示，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行股份總數計算之，此次現金減資俟提請股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。

同時群創也公布第一季營運成果，合併營收為新台幣505億元，營業淨損為新台幣32億元，稅後淨損為新台幣41億元，基本每股損失為新台幣0.45元。折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出為新台幣45億元。

群創指出，2024年第1季整體出貨面積602萬平方公尺，與去年第四季持平，液晶面板售價每平方公尺263美元。第一季營收以產品應用別區分，電視37%、車用產品為24%、可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為16%、10到20吋為32%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%。

群創表示，第一季適逢產業傳統淡季及農曆春節工作天數減少，營收較去年第四季減少5.5%，部分客戶提前為2024年3大運動賽事拉貨準備，帶動液晶電視面板價格上漲，第一季毛利率與稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）也分別改善0.8以及0.7個百分點。

展望2024第二季，群創評估隨著3大運動賽事到來、新品備貨潮以及中國618促銷等活動刺激面板需求，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能。同時，將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

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