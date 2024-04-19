53萬股東看過來！群創擬辦理減資案　預計每股返還股東約1.2元

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群創從2022年虧損以來已經連續3年減資，此次預計減資金額10,8.9億元，消除股份為10.89億股，減資比例為12%，減資後股本將瘦身為798.91億元。該現金減資案將於5月31日股東會提起討論。
群創表示，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行股份總數計算之，此次現金減資俟提請股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。
同時群創也公布第一季營運成果，合併營收為新台幣505億元，營業淨損為新台幣32億元，稅後淨損為新台幣41億元，基本每股損失為新台幣0.45元。折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出為新台幣45億元。
群創指出，2024年第1季整體出貨面積602萬平方公尺，與去年第四季持平，液晶面板售價每平方公尺263美元。第一季營收以產品應用別區分，電視37%、車用產品為24%、可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為16%、10到20吋為32%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%。
群創表示，第一季適逢產業傳統淡季及農曆春節工作天數減少，營收較去年第四季減少5.5%，部分客戶提前為2024年3大運動賽事拉貨準備，帶動液晶電視面板價格上漲，第一季毛利率與稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）也分別改善0.8以及0.7個百分點。
展望2024第二季，群創評估隨著3大運動賽事到來、新品備貨潮以及中國618促銷等活動刺激面板需求，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能。同時，將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。