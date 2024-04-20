特企／母親節專屬禮遇！「呼叫黃背心」帶來居家清潔獨創新體驗

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其實台灣天氣又濕又悶，到了季節交替時正是過敏好發的季節，尤其今年天氣忽冷忽熱、溫差變化更甚從前，因過敏就醫的人暴增，醫師提醒民眾要注意「境外汙染物質」、「活躍病毒」與「衣物塵蟎」這三大致敏因子，若出現鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏、流鼻水等症狀最好就醫，以免情況變嚴重。
所以居家清潔是有專業眉角的，「呼叫黃背心」資深師傅提醒你除了平日的清潔，更要定期清洗消毒，尤其大家最容易忽略的浴室排水孔，洗澡時，體毛和皮屑易沾黏在水管內部，加上含有化學物質沐浴乳洗髮精殘留在水管中，髒東西結合陰暗、潮濕、不透氣，就開始長出黴菌，不可不慎。排水孔建議每三個月清潔一次；布沙發、冷氣一年至少清洗一次；窗簾每半年清洗一次；床墊、地毯則是每半年清洗一次，每周吸塵一次。
「呼叫黃背心」平台由串點科技創立，平台上各類居家清潔服務一站購足，非常方便，消費者不必洗冷氣找一家、清潔浴室廚房又要另外找，在「呼叫黃背心」通通找得到，而且還有「六星級師傅」讓你選。對民眾而言，到府服務首重安全，師傅的清潔品質與態度也都是民眾考量的重點，「呼叫黃背心」創立消費者滿意度師傅認證機制，由消費者的回饋去評分，也就是說平台上的「六星級師傅」是消費者滿意爆棚選出來的。
「呼叫黃背心」更獨創「滿意度付款機制」，服務後系統將自動發出簡訊調查你的滿意度，依照你真實體驗服務後的滿意程度，來決定結帳金額並進行評論。例如原本清洗冷氣價格為$1999，服務後滿意則付一樣的價位，如果覺得不滿意，可選擇8折、9折等；而黃背心也會將客人的真實評價，匿名後提供給師傅，讓師傅不斷的改進和調整，相當富創意的付款方式與回饋評分機制頗受消費者好評。不亂喊價、專業服務、安心到府及共享服務是「呼叫黃背心」的核心價值，讓消費者和師傅溝通更順暢、居家清潔服務更便利，這就是「呼叫黃背心」想做的善循環。
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