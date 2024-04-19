高雄演唱會經濟觀光產值45億 劉寶傑直言台北慢了八年
「以前都不會去高雄的觀光客，現在都來了！演唱會商機讓陳其邁開心死了！」在政論節目上一向對綠營縣市質疑多於稱讚的知名主持人劉寶傑，近日在政論節目中罕見肯定高雄推動演唱會經濟，成為台灣代表，更直言「以前說高雄捷運都沒有人，現在都擠不上去！」劉寶傑認為，國內外大咖藝人開唱不斷，連台北首善之都都褪色。
記者郭凱杰／高雄報導
4月17日的政論節目中，劉寶傑等人討論新加坡高價補貼天后泰勒絲，出資5.7億元，獨佔歌手泰勒絲東南亞演出權，不但回本，收益還更高，大發84億演唱會經濟財。劉寶傑接著指出，無獨有偶，高雄市已成為台灣的演唱會之都。
據了解，高雄迎來的韓國拼盤演唱會，包括韓國當紅人氣女團（G）I-DLE等在內，主持人劉寶傑驚呼「來的不是一個韓團，而是請了一組韓團！」名嘴黃世聰表示，大量歌迷前往高雄，不僅南下車票售罄，高雄捷運班班客滿，旅館訂不到，演唱會結束後歌迷再到夜市商圈消費，
黃世聰也說，高雄去年辦了117場演唱會，光是觀光產值就45億，外籍旅客暴漲10倍，「許多海外朋友現在只認識高雄，不認識台北」。劉寶傑更是大酸「柯文哲你在幹什麼」、「擋了八年大巨蛋又設了緊箍咒」、「台北是首善之都！我們是天龍國！為什麼台北大巨蛋沒有辦法辦演唱會？把台北搞死了！」
網友看到也紛紛留言表示「高雄成長很有感。前陣子才玩回來。高雄讚啦」、「前兩個禮拜剛去聽完五月天演唱會」，也有網友說「選擇很重要，看看高雄在這對比桃園台北，哈…好好好選，選錯只會懲罰自己」，「現在又老又老窮的是台北市跟新北市」。