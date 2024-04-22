專訪／賴清德內閣多為「台南幫」？黃偉哲：有台南人都是好事
準總統賴清德即將於520上任，新內閣人事逐漸明朗，陸續曝光的人事卻被外界質疑多為「台南幫」，對此，台南市長黃偉哲接受《NOWnews今日新聞》專訪時說明，現任內閣台南人也不少，人才為國家所用，不管是現在的蔡內閣，還是未來的賴內閣，有台南人都是好事。
記者陳佩君／台南報導
賴清德日前宣布由準行政院長由卓榮泰組閣，在新內閣中，法務部長由同為台南人的現任台北地檢署檢察長鄭銘謙出任、交通部長則由賴清德子弟兵、行政院長祕書長李孟諺轉任，準國科會主委吳誠文也出身於台南，客委會主委則是由台南市客委會主委古秀妃出線，其人事布局，被外界質疑名單多為「台南幫」上位。
「法務部長是中立的，那怎麼會是台南幫？」黃偉哲受訪時表示，現任內閣台南人也不少，所以不只未來的準內閣，現任的內閣中，也有台南元素。
黃偉哲強調，人才為國家所用，不管是現在的蔡內閣，還是未來的賴內閣，有台南人都是好事，只要是主政者認為，引薦他來為國家服務，且他有意願那就好了。他直言，在賴清德主政的範圍，也不會只想台南，不論是賴清德還是準副院長蕭美琴，都是為了台灣而奮鬥、努力，想的是台灣未來前途。
黃偉哲提到，所謂的「台南幫」，應該是過去大家套用拉幫結派概念，但事實上，現在的政府及未來的政府，都沒有所謂拉幫結派，「只是因為有一些台南人」。他補充，若從他們出生來統計，其實台南的人也不見得特別多。