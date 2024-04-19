Lisa再買豪宅！砸1.3億買「比佛利山莊別墅」 驚人財力遭起底
韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa近來動作頻頻，進軍美國的決心強烈，先是加盟HBO熱門影集《白蓮花大飯店3》演出，又宣布和Sony Music旗下的REC唱片（RCA Records）簽約，先前她才開箱位於首爾的1.8億豪宅，日前又被爆料她已經砸下395萬美金（約1.3億元台幣）在比佛利山莊（Beverly Hills）置產。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據「MANSION GLOBAL」網站報導，Lisa為了前進美國娛樂圈，甚至已經在3月中旬於洛杉磯比佛利山莊置產，該棟別墅於1924年建成，已經有百年歷史，占地約1.3 英畝（約98坪），2023年被洛杉磯設計公司House of Rolison以236萬美金（約7678萬新台幣）買下翻修。
新設計保留了別墅原來的石頭地板、河石壁爐等等，並以陶瓦、拱型木等天然建材打造出自然溫度，別墅中共有4間臥室，還有超大浴室和化妝間，屋外的庭院還有Pizza烤窯露台，偌大空間還可以打造游泳池，被大自然環繞的環境靜謐又隱密，窗外景色也山清水秀。
事實上，Lisa過去曾買下樂天創始人孫女價值75億韓元（約新台幣1.8億元）的2層樓獨棟豪宅，當場以現金結清，且還擁有韓國最頂級的黑卡「THE BLACK EDITION」，年會費要250萬韓元（約新台幣6萬元），入會審查標準會依個人資產所得、名氣等判斷，全球會員不到千人。
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