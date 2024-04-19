9成8上班族用過AI「最愛語音助理」　科技業、醫療業為企業領頭羊

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1111人力銀行在研討會中公布「AI賦能、人才永續暨上班族進修調查」，高達98%的上班族都有使用AI應用的經驗，最常接觸的項目依序為語音助理、影像生成、智能客服、餐飲業的自助點餐系統，以及語言生成的AI模型。上班族使用AI的主要目的為提高工作效率59.3%、找資料56.9%、娛樂休閒41.8%、對新科技感興趣41.2%。
調查發現，不只上班族會主動使用AI應用來提高作效率，AI在企業組織的運用也逐漸提升，調查顯示有將近9成的企業對AI抱持正面的態度，包括開放員工依個人需求使用36.4%、正面鼓勵員工了解新知30.3%，更有超過2成已將AI應用融入公司作業流程當中，其中以資訊科技業、醫療業以及金融業轉型速度最快。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI是近年最受關注的話題之一，不但快速融入日常生活，在企業端也開始引進AI來提升效率，其中資訊科技業是帶動整個AI浪潮的源頭，也是AI應用最廣泛的產業，包括自動化流程、預測分析以及產品開發，都可以透過AI技術來優化，提高效益及品質。
曾仲葳提到，在醫療產業中，AI技術可以應用在醫學影像分析，幫助醫生更快速地確診疾病，使得醫療機構能夠提高診斷準確性，減少醫療錯誤，並提供更有效的治療方案，從而提升醫療服務的質量和效率，同時減輕醫事人員的負擔。
至於金融業，曾仲葳說，在金管會大力的推動下，早在2015年便開始推動金融科技相關政策，目前金融科技的發展，已經邁入2.0的階段，包括電子支付、AI、金融FIDO、保險數位轉型、資料共享、雲端服務和資安與聯防措施等多項政策都被列入年度計畫，促使金融業積極招募數位人才。