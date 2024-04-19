年度省油車風雲榜出爐！由本田這款車奪冠 每公升平均跑26.9公里
隨著國際油價提高，選擇省油、低油耗的車款相當重要，經濟部根據今（19）日公布2023年「車輛油耗指南」，在非電動車類省油排名中，小客車以本田公司生產的FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里，再度蟬聯冠軍。
記者顏真真／台北報導
至於商用車則以三陽公司生產的TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均行駛21.1公里。另外，機車能源效率的排名，採「機車燃料消耗量試驗方法」進行測試，以捷摩特公司引進的HONDA SUPER CUB 110 PRO 109c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛80.7公里。
經濟部能源署為便利民眾選購高能源效率的車輛，除定期於網路公布每月最新認證的車型能效資訊，每年也會將相關資料彙整成「車輛油耗指南」提供民眾參考。另為鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，2023年「車輛油耗指南」也收錄已完成測試及認證的電動車輛能效資訊 。
能源署表示，駕駛車輛要達到節能減碳，除慎選節能的車型外，正確的駕駛習慣及定期的保養維護也很重要，例如減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間怠速等，都是節能駕駛的好習慣。
不過，能源署也強調，2023年「車輛油耗指南」所公布的能源效率測試值，是在實驗室的特定環境與條件下測得，民眾在道路上行駛時，因受天候、路況、塞車、使用空調系統，甚至駕駛習慣等因素影響，實際每公升汽、柴油或每度電於道路上行駛的公里數，會低於該指南所公布的能源效率測試值。