聶雲豪砸6萬包下直升機！孩子竟怕爆拒坐「KOBE就搭這個摔死的」
由沈玉琳、佩甄主持的《甄心分享小琳鐺》日前邀請聶雲、阿BEN、侯昌明上節目暢談親子話題，而這些愛孩子的爸爸寵孩子總是使命必達，卻也鬧出不少笑話。其中聶雲就分享豪砸2000元美金（約6萬5046元台幣）包下曼哈頓直升機的導覽行程，沒想到孩子竟以「KOBE就是搭這個摔死的」的理由拒絕上機，讓他好傻眼。
記者詹鎰睿／綜合報導
聶雲說，有次在紐約心血來潮預定了直升機導覽曼哈頓，他覺得這是給小孩的驚喜行程，所以故意保密不說，看到直升機在天上飛時，還故弄玄虛地跟孩子們說，「怎麼樣，搭這個不錯吧？」
沒想到小孩竟回答「才不要呢！KOBE就是搭這個摔死的！」女兒聽到後也說，「我也不要好恐怖喔！」但聶雲想說都訂了，只好硬著頭皮上。直到隔天，看見包機的專車來接他們之後，小孩頓時明瞭爸爸的「驚喜」。
女兒到現場竟然把自己關在廁所，好說歹說都不願出來，聶雲則勸說如果害怕就閉眼睛，結果整場活動，他女兒閉眼依偎在媽媽懷裡，根本不想看地面風光，也讓他花的2000元美金的包機，變成了女兒的惡夢。
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