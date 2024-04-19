高醫大打造「咀嚼吞嚥基地」一條龍培訓照護人才

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根據統計，台灣每八位高齡長者就有一位存在咀嚼吞嚥障礙的問題，台灣人口快速老化，2025年將進入超高齡社會。咀嚼吞嚥不只是單純的飲食問題，更與全身健康息息相關 。為解決老人咀嚼吞嚥障礙問題，高雄醫學大學獲得教育部補助，建置以一條龍方式培育照護人才的「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」。
基地耗資六千五百萬打造，設有11間教室，包括「考證/照護技能訓練區」、「VR咀嚼吞嚥解剖生理互動區」、「AR/VR口腔照護模擬訓練區」、「主播式專業攝影棚」、「吞嚥復能訓練區」、「口腔機能促進與照護實作區」、「咀嚼吞嚥醫療科技與資訊區」、「高齡友善教學示範廚房」、「特殊餐食測試區」、「吞嚥內視鏡訓練區」、「精準咀嚼診斷與復能示範暨訓練區」。
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，咀吞照護需要跨領域的專業醫療團隊，高醫大擔任串連全台健康照顧領域夥伴學校的角色，期許攜手夥伴學校，透過計畫推動與執行，共同完善咀吞健康產業人才培育版圖。讓老年人能夠活得快樂、有尊嚴。
高雄醫學大學校長楊俊毓指出，高醫大期望以全人及跨專業領域之縱、橫向整合照護模式，開發專業課程、培育人才，並串聯臨床、社區場域及基地實務研習，也期待進一步可以孵出能因應超高齡世代需求的新創產業。台灣話說「呷飯皇帝大」，「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」要讓老老少少盡量保有與恢復良好口腔健康、咀吞功能與生活品質。