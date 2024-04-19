重視食安衛生！中鋼推出113年度股東會紀念品不鏽鋼砧板組

高醫大打造「咀嚼吞嚥基地」一條龍培訓照護人才

▲高雄醫學大學打造「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」今(19)日正式開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.19）
▲高雄醫學大學打造「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」今(19)日正式開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.19）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄醫學大學「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」今(19)日正式開幕。基地設在大同福樂學堂的所在地高雄市立大同國小，鄰近高雄市立大同醫院，將與北、中、南、東和離島共15間學校合作，採「訓考合一、學以致用」為基礎的合作模式，以「培育咀嚼吞嚥照護人才」及「建置咀嚼吞嚥健康產業整合平台」為2大核心，針對不同對象開授訓練課程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界首創的照護人才培訓基地受到各界重視，包括總統府秘書長林佳龍、教育部次長劉孟奇、高雄市副市長林欽榮、高雄市教育局長謝文斌等人均出席見証。

▲營養師將食品安全教戰守則變成深入淺出的好記口訣，教導民眾為自己的食品安全把關。（圖／高醫大提供）
▲營養師將食品安全教戰守則變成深入淺出的好記口訣，教導民眾為自己的食品安全把關。（圖／高醫大提供）
根據統計，台灣每八位高齡長者就有一位存在咀嚼吞嚥障礙的問題，台灣人口快速老化，2025年將進入超高齡社會。咀嚼吞嚥不只是單純的飲食問題，更與全身健康息息相關 。為解決老人咀嚼吞嚥障礙問題，高雄醫學大學獲得教育部補助，建置以一條龍方式培育照護人才的「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」。

▲基地設有專業攝影棚可自製教材。（圖／高醫大提供）
▲基地設有專業攝影棚可自製教材。（圖／高醫大提供）
基地耗資六千五百萬打造，設有11間教室，包括「考證/照護技能訓練區」、「VR咀嚼吞嚥解剖生理互動區」、「AR/VR口腔照護模擬訓練區」、「主播式專業攝影棚」、「吞嚥復能訓練區」、「口腔機能促進與照護實作區」、「咀嚼吞嚥醫療科技與資訊區」、「高齡友善教學示範廚房」、「特殊餐食測試區」、「吞嚥內視鏡訓練區」、「精準咀嚼診斷與復能示範暨訓練區」。

▲「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」耗資六千五百萬打造，設有11間教室。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.19）
▲「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」耗資六千五百萬打造，設有11間教室。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.19）
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，咀吞照護需要跨領域的專業醫療團隊，高醫大擔任串連全台健康照顧領域夥伴學校的角色，期許攜手夥伴學校，透過計畫推動與執行，共同完善咀吞健康產業人才培育版圖。讓老年人能夠活得快樂、有尊嚴。

高雄醫學大學校長楊俊毓指出，高醫大期望以全人及跨專業領域之縱、橫向整合照護模式，開發專業課程、培育人才，並串聯臨床、社區場域及基地實務研習，也期待進一步可以孵出能因應超高齡世代需求的新創產業。台灣話說「呷飯皇帝大」，「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」要讓老老少少盡量保有與恢復良好口腔健康、咀吞功能與生活品質。

超狂兒童月！新上國小打造全國最大校園跳跳屋氣墊樂園

台南產業園區第一個大樓住宅案　泰嘉「世界之心」動土

高市樂齡學習中心表揚　九所樂齡中心榮獲特優

培育人才在地發展！謝文斌訪視自動化技術訓練中心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生