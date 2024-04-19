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北京馬拉松涉造假！主辦方：取消何杰和3非洲選手成績　追回獎金

▲4月14日舉行的北京半程馬拉松爆發假賽爭議，男子組由馬拉松中國全國紀錄保持者何杰奪冠，但原本領先的3名非洲選手，在比賽末端並未全力衝刺，更像在旁「護送」何杰奪冠，遭譏「半馬變伴馬」。（圖／擷取自YouTube）
▲4月14日舉行的北京半程馬拉松爆發假賽爭議，男子組由馬拉松中國全國紀錄保持者何杰奪冠，但原本領先的3名非洲選手，在比賽末端並未全力衝刺，更像在旁「護送」何杰奪冠，遭譏「半馬變伴馬」。（圖／擷取自YouTube）

記者倪浩軒/綜合報導

4月14日舉行的北京半程馬拉松爆發假賽爭議，男子組由馬拉松中國全國紀錄保持者何杰奪冠，但原本領先的3名非洲選手，在比賽末端並未全力衝刺，更像在旁「護送」何杰奪冠，遭譏「半馬變伴馬」。雖然事後何杰與非洲選手皆喊冤，北京半馬組委會今（19）日表示，取消何杰與3位非洲選手的成績，並將追回獎金與獎杯和獎牌。

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綜合中國媒體報導，北京半馬組委會今日公布「半馬變伴馬」爭議的調查與懲處結果，指出賽事承辦單位中奧路跑，邀請了28位選手作為「特邀運動員」參賽，包括何杰與預計擔任配速員的4位非洲選手。但是未進行明確標註，導致配速員被當成特邀選手參賽，其中一位在途中自行棄賽，另3位則是一路領跑後，在最後兩公里主動減速，讓何杰奪下冠軍。

北京半馬組委會表示，本著維護公平競賽的體育精神，解除中奧路跑對北京半馬的承辦資格，取消何杰與3位非洲選手的賽事成績，並且追回獎金與獎杯和獎牌，報呈中國田徑協會備案。另外，有參與賽事籌辦的贊助商特步，也遭到取消賽事合作夥伴資格。

北京半馬組委會強調，馬拉松賽事是深受群眾喜愛的體育活動，本屆賽事，組委會未能及時發現和糾正相關問題，深感自責，向社會各界誠摯致歉。

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